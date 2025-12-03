Арбитражный суд снял с «АксельФарм» претензии ФАС РФ и отменил штраф

Арбитражный суд Москвы признал незаконными решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в отношении фармацевтической компании «АксельФарм», следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее антимонопольный орган признал, что «АксельФарм», вводя в оборот дженерик препарата с МНН руксолитиниб, нарушила антимонопольное законодательство, незаконно использовав изобретения, охраняемые евразийскими патентами № 019504 и № 019784, принадлежащими Incyte Corporation (США). Ведомство обязало компанию прекратить продажи препарата до 12 июня 2028 года (дата окончания патента) и перечислить в федеральный бюджет 960,8 млн руб.

«АксельФарм» оспорила это решение в суде. Компания утверждала, что ФАС не представила доказательств фактического использования запатентованных изобретений в ее препарате и вынесла решение без необходимого патентного анализа.

Суд согласился с доводами фармкомпании. В решении указано, что ФАС, признав действия недобросовестной конкуренцией, превысила свои полномочия. Так, суд полностью отменил решение и предписание службы от 20 ноября 2024 года и взыскал с ФАС РФ в пользу компании «АксельФарм» 50 тыс. руб. уплаченной госпошлины.

Кроме того, Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность действий компании «АксельФарм» по выпуску препарата с МНН осимертиниб, указано в картотеке. Суд оставил без изменения решение Арбитражного суда города Москвы от 30 мая 2025 года, которым были признаны недействительными решение и предписание ФАС России в отношении фармкомпании.

«Сейчас мы наблюдаем практику, весьма странную и тревожную с точки зрения стратегического развития отечественной системы здравоохранения. Девятый арбитражный апелляционный суд принимает неожиданные решения, фактически перечеркивая усилия ФАС России и предшествующие решения судебных инстанций по защите интеллектуальной собственности инновационных компаний, — говорит генеральный директор «АстраЗенека Фармасьютикалз» Ирина Панарина. — Определение, вынесенное сегодня, фактически лишает компании-оригинаторы инструментов защиты своих законных прав и тех вложений, которые были сделаны в разработку и локализацию инновационных препаратов. К сожалению, количество споров о защите прав интеллектуальной собственности только растет, а адекватного согласованного ответа регуляторов на стремительно ухудшающуюся ситуацию до сих пор нет».