Ассоциация НАУЗ предлагает ввести льготный налоговый режим для некоторых производителей

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) попросила премьер-министра Михаила Мишустина ввести налоговые льготы по НДС для фармкомпаний и производителей медизделий, чья продукция включена в перечни, обеспечивающие технологический суверенитет РФ. Для фармпроизводителей речь может идти о препаратах из списка стратегически значимых лекарств. Копия обращения есть у «Ведомостей», его получение подтвердил источник в правительстве РФ.

Ассоциация предлагает вернуть действовавший до 2026 года порог освобождения от обязанности по уплате НДС на уровне 60 млн руб. годового дохода и сохранить возможность применять упрощенную систему налогообложения без НДС при соблюдении этого лимита.

Сейчас компании на УСН теряют право на освобождение от НДС при пороге в 20 млн руб. дохода, полученного по итогам 2025 года. Эта мера, наряду с повышением базовой ставки НДС до 22%, формирует новые фискальные условия, требующие адаптации всех секторов экономики, включая стратегически важные, утверждают авторы обращения. Такие условия означают рост административных и финансовых издержек на этапах масштабирования производства и вывода продукции на рынок. Перспектива снижения порога в 2028 году до 10 млн руб. только усилит эту тенденцию, говорится в тексте письма.

Снижение порога доходов для уплаты бизнесом НДС необходимо для пресечения незаконных схем, а не для сбора дополнительных средств, говорил в интервью ТАСС министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что членов организации вопрос о необходимости льгот в связи со снижением порога освобождения от НДС пока не возникал.

Ранее президент РФ подписал указ об отсрочке ввозного НДС для системообразующих организаций до 30 июня 2027 года. Отсрочка до трех месяцев без процентов. Среди таких организаций — «Биннофарм», «Биосинтез», «Фармстандарт».