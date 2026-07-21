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«Биокад» зарегистрировал первый отечественный аналог «Опдиво»

21.07.2026
15:41
НадеждаСиницына
«Биокад» получила разрешение на регистрацию первого отечественного аналога ниволумаба. Все этапы производства проходят на площадках компании в Стрельне и комплекса фармацевтического производства «ПК-137» в Зеленограде.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Компания «Биокад» получила разрешение Минздрава России на регистрацию первого отечественного биоаналога ниволумаба — препарата «Нивокад». Соответствующие сведения появились в ГРЛС. Регистрационное удостоверение действует до июля 2031 года.

Ниволумаб — это человеческое моноклональное антитело, которое блокирует взаимодействие рецептора PD-1 и его лигандов PD-L1 и PD-L2. Препарат применяется у взрослых и подростков от 12 лет и старше с меланомой, а также у взрослых с немелкоклеточным раком легкого, раком пищевода и пищеводно-желудочного перехода, раком желудка, лимфомой Ходжкина, уротелиальным, гепатоцеллюлярным, колоректальным и почечно-клеточным раком, с мезотелиомой плевры.

«Нивокад» выпускается в форме раствора для инфузий в дозировке 10 мг/мл. Все стадии производства проходят на собственных площадках компании в Стрельне и комплекса «ПК-137» в Зеленограде.

Оригинальный препарат «Опдиво» производит американская компания BMS. Препарат зарегистрирован в России в 2016 году, входит в Перечень ЖНВЛП.

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