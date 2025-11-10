Бизнес обяжут индексировать зарплаты не реже раза в год

В Госдуму РФ будет внесен законопроект об обязательной индексации заработных плат в коммерческом секторе не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Текст законопроекта оказался в распоряжении ТАСС. Инициатором выступил председатель Комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в ст.134 Трудового кодекса РФ. Сейчас, согласно этой статье, все работодатели в коммерческой сфере обязаны проводить индексацию зарплаты для сохранения ее покупательной способности. Однако сроки и периодичность индексации законодательно не установлены.

«В скором времени планирую внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий конкретные сроки (не реже одного раза в год) и минимальный уровень индексации заработной платы (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). Это честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов», — заявил депутат.

У бизнеса нет четко регламентированных обязательств по индексации зарплат, отметил Ярослав Нилов. По его словам, предприниматели ориентируются на прибыль компании, достижение KPI, перспективы ситуации на рынке, поэтому могут годами не индексировать зарплаты и не выдавать премии.