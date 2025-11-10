Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Бизнес обяжут индексировать зарплаты не реже раза в год

10.11.2025
17:22
ДинаКоблова
Работодателей в коммерческом секторе обяжут индексировать зарплаты не реже раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год, документ об этом вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму РФ. Сейчас сроки и периодичность индексации законодательно не установлены.
Фото: 123rf.com

В Госдуму РФ будет внесен законопроект об обязательной индексации заработных плат в коммерческом секторе не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Текст законопроекта оказался в распоряжении ТАСС. Инициатором выступил председатель Комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в ст.134 Трудового кодекса РФ. Сейчас, согласно этой статье, все работодатели в коммерческой сфере обязаны проводить индексацию зарплаты для сохранения ее покупательной способности. Однако сроки и периодичность индексации законодательно не установлены.

«В скором времени планирую внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий конкретные сроки (не реже одного раза в год) и минимальный уровень индексации заработной платы (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). Это честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов», — заявил депутат.

У бизнеса нет четко регламентированных обязательств по индексации зарплат, отметил Ярослав Нилов. По его словам, предприниматели ориентируются на прибыль компании, достижение KPI, перспективы ситуации на рынке, поэтому могут годами не индексировать зарплаты и не выдавать премии.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.