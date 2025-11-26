Больше половины россиян не доверяют ИИ при выборе лекарств

За помощью при выборе лекарств к нейросетям обращаются 15% жителей России, остальные предпочитают консультацию с медицинскими специалистами. Такие данные показал опрос МТС AdTech и РОМИР об отношении к телемедицине, онлайн-покупкам препаратов и тому, как люди обращаются к искусственному интеллекту (ИИ) за медицинскими советами.

Более половины респондентов (52%) не доверяют диагностике с использованием ИИ из-за ошибок и неточности (22%), отсутствия визуального осмотра (8%), недостатка индивидуального (10%) и человеческого (16%) подхода. Среди преимуществ, на которые указывают 22% опрошенных, исследователи выделили эффективность (21%), доступность (11%), достоверность (17%), широкий объем знаний (13%), а также непредвзятость и отсутствие человеческого фактора (8%). Остальные 26% пока затрудняются оценить эффективность применения ИИ в этой сфере.

При выборе лекарств большинство респондентов доверяют консультации врача (87%) и провизора в аптеке (75%), а также советам родственников и друзей (73%). Каждый второй участник опроса ориентируется на обзоры на специализированных сайтах (52%), рекламу в приложениях (54%) и предложения на сайтах производителей (53%). На рекомендации в медицинских блогах при выборе лекарств ориентируются 43% респондентов. Реклама на телевидении, в городском пространстве, на интернет-ресурсах и по радио вызывает доверие примерно у каждого четвертого (27%, 23%, 22% и 19% соответственно).

Наиболее значимыми критериями при выборе лекарств остаются рекомендация врача (52%), состав (35%) и доступность в аптеке (30%). Данные о результатах клинических исследований считают важными только около 10% опрошенных.

Онлайн лекарства и БАД покупают 59% опрошенных. Из них большинство предпочитают доставку в аптеку или ближайший пункт выдачи и только 7% получают заказ от курьера. Онлайн-заказ лекарств выбирают из-за простоты сравнения цен, наличия актуальной информации о доступности препаратов, а также возможности оформить заказ в любое время суток.