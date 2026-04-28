Большинство пожилых россиян регулярно принимают более пяти лекарств одновременно

В России 62% жителей старше 65 лет регулярно принимают пять и более лекарств. Как сообщают «Ведомости», такие данные представили на научном симпозиуме в рамках форума «Технологии долголетия» сотрудники Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ).

В исследовании приняли участие 4308 человек из 11 регионов России. Среди пациентов из трех возрастных подгрупп (65–74, 75–84 и больше 85 лет) проводили анкетирование и медобследование на базе поликлиник, стационаров, интернатов и на дому.

Удалось выяснить, что регулярно лекарства принимают 96% пожилых опрошенных. При этом, как сообщила во время симпозиума старший научный сотрудник РГНКЦ Наталья Воробьева, каждый четвертый пациент делает это без назначения врача — по собственному решению, совету близких или ориентируясь на рекламу. По мере старения россиян растет распространенность полипрагмазии — одновременного приема пяти и более препаратов. Так, среди пациентов 65–74 лет многокомпонентная фармакотерапия встречается в 57% случаев, после 85 лет — в 66%.

Растет и среднее число выписываемых пожилым россиянам препаратов — с 5,2 в 65–74 года до 5,6 после 85 лет. Около 6% участников исследования принимают больше 10 лекарств одновременно, рекордный показатель составил 17 препаратов. Женщины в среднем пьют больше лекарств, чем мужчины, — 5,5 против 5,1 соответственно.

Аналитики отметили, что полипрагмазия провоцирует развитие гериатрических синдромов. По результатам исследования, одновременный прием пяти и более препаратов в 1,3–2,9 раза повышает риски падений, проявлений старческой астении, депрессии, недержания мочи и хронического болевого синдрома. Кроме того, количество принимаемых лекарств определяет степень самостоятельности пациентов в быту.

Как сообщил врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Кирилл Горелов, в среднем на россиян такого возраста приходится 22% всех поступающих в национальную базу фармаконадзора сообщений о побочных эффектах лекарств. При этом в случае одновременного лечения от 4–5 заболеваний риск нежелательных реакций у пациентов увеличивается вдвое, а от шести – втрое. Частота побочных эффектов напрямую связана с тем, насколько активно применяется препарат.