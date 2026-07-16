«Брянскфармация» выиграла суд у регионального Депздрава

Арбитражный суд Брянской области рассмотрел иск ГУП «Брянскфармация» к областному Департаменту здравоохранения о взыскании 69 млн руб., сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что с ноября по декабрь 2024 года аптечная сеть отпускала лекарства и медизделия по заявкам регионального Депздрава для лекобеспечения в рамках программы госгарантий и госпрограммы «Развитие здравоохранения Брянской области». Контракты в спорный период между истцом и ответчиком не заключались, но фактически «Брянскфармация» продолжала исполнять свои обязательства. Так, общая сумма отпущенных по рецептам препаратов составила 69 млн руб.

Депздрав региона признал задолженность, но не оплатил ее, ссылаясь на отсутствие лимитов бюджетного финансирования.

Суд заявленные требования удовлетворил. «В решении суд указал, что требования истца подтверждены материалами дела и признаны ответчиком в полном объеме», — отметили в пресс-службе.