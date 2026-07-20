Центр лекобеспечения не смог закупить два препарата для «Круга добра»
Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) подвела итоги семи аукционов на поставку для фонда «Круг добра» препаратов:
- велманаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с альфа-маннозидозом;
- луспатерцепт для терапии бета-талассемии;
- динутуксимаб бета для терапии нейробластомы;
- селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией;
- венетоклакс для терапии хронического лимфолейкоза.
Компании «Фармлэнд» и «Фармстандарт» будут поставлять по максимальной цене контракта три препарата. Закупить селексипаг и велманазу альфа не удалось из-за отсутствия заявок на участие в аукционах. В конце июня по этой же причине не удалось провести аукцион на поставку селексипага.
Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
|
№
|
МНН, лекформа и дозировка
|
Количество
|
Цена за ед., руб.
|
Цена контракта, руб.
|
Поставщик
|
1
|
Велманаза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг
|
91 340 мг действующего вещества
|
10 494,00
|
958 521 960,00
|
На участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки
|
2
|
Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл
|
1 687,50 мл
|
204 338,20
|
344 820 712,50
|
ООО «Фармлэнд»
|
3
|
Луспатерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 75 мг
|
5 325 мг действующего вещества
|
2 738,89
|
14 584 589,25
|
АО «Фармстандарт»
|
4
|
Луспатерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 75 мг
|
1 275 мг действующего вещества
|
2 738,89
|
3 492 084,75
|
АО «Фармстандарт»
|
5
|
Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг
|
10 320 табл. (шт.)
|
2 666,84
|
27 521 788,80
|
На участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки
|
6
|
Венетоклакс, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
|
77 табл. (шт.)
|
1 587,76
|
122 257,52
|
АО «Фармстандарт»
|
7
|
Венетоклакс, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|
1 344 табл. (шт.)
|
3 175,52
|
4 267 898,88
|
АО «Фармстандарт»
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