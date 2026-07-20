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Центр лекобеспечения не смог закупить два препарата для «Круга добра»

20.07.2026
10:30
ЕленаСидорова
Компании «Фармлэнд» и «Фармстандарт» будут поставлять для «Круга добра» три препарата. Закупить селексипаг и велманазу альфа не удалось из-за отсутствия поставщиков.
Фото: Ринат Васбеев

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) подвела итоги семи аукционов на поставку для фонда «Круг добра» препаратов:

  • велманаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с альфа-маннозидозом;
  • луспатерцепт для терапии бета-талассемии;
  • динутуксимаб бета для терапии нейробластомы;
  • селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией;
  • венетоклакс для терапии хронического лимфолейкоза.

Компании «Фармлэнд» и «Фармстандарт» будут поставлять по максимальной цене контракта три препарата. Закупить селексипаг и велманазу альфа не удалось из-за отсутствия заявок на участие в аукционах. В конце июня по этой же причине не удалось провести аукцион на поставку селексипага.

Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка

Количество

Цена за ед., руб.

Цена контракта, руб.

Поставщик

1

Велманаза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг

91 340 мг действующего вещества

10 494,00

958 521 960,00

На участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки

2

Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл

1 687,50 мл

204 338,20

344 820 712,50

ООО «Фармлэнд»

3

Луспатерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 75 мг

5 325 мг действующего вещества

2 738,89

14 584 589,25

АО «Фармстандарт»

4

Луспатерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 75 мг

1 275 мг действующего вещества

2 738,89

3 492 084,75

АО «Фармстандарт»

5

Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг

10 320 табл. (шт.)

2 666,84

27 521 788,80

На участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки

6

Венетоклакс, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг

77 табл. (шт.)

1 587,76

122 257,52

АО «Фармстандарт»

7

Венетоклакс, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг

1 344 табл. (шт.)

3 175,52

4 267 898,88

АО «Фармстандарт»

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