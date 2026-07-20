Центр лекобеспечения не смог закупить два препарата для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) подвела итоги семи аукционов на поставку для фонда «Круг добра» препаратов:

велманаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с альфа-маннозидозом;

луспатерцепт для терапии бета-талассемии;

динутуксимаб бета для терапии нейробластомы;

селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией;

венетоклакс для терапии хронического лимфолейкоза.

Компании «Фармлэнд» и «Фармстандарт» будут поставлять по максимальной цене контракта три препарата. Закупить селексипаг и велманазу альфа не удалось из-за отсутствия заявок на участие в аукционах. В конце июня по этой же причине не удалось провести аукцион на поставку селексипага.

Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.