Дело о банкротстве «Фармсинтеза» прекращено
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 сентября прекратил производство по делу о банкротстве ПАО «Фармсинтез», указано в картотеке арбитражных дел.
Согласно определению суда, компания расплатилась с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 4 по Башкирии, которая требовала признать организацию несостоятельной. Сумма долга составляла 20,5 млн руб. В ходе заседания представитель ФНС сообщил, что по состоянию на 14 сентября задолженность составляет 961 тыс. руб. — только пени, а основной долг погашен должником в полном объеме.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Роснано» (совладелец ПАО «Фармсинтез»), заявление ИФНС изначально было связано с конкретным долгом, после выплаты которого основания для продолжения дела отпали. «Фармсинтез» продолжает работать в штатном режиме.
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Фармацевтическая компания «Фармсинтез» основана в 1996 году в Санкт-Петербурге. В 2001 году был введен в эксплуатацию научно-производственный комплекс ОАО «Фармсинтез», выпускающий продукты тонкого органического синтеза, химические вещества и высокотехнологичные активные фармсубстанции. В 2007 году была выкуплена совместным фондом Firebird Management (США) и Danske Capital (Дания).
В 2010 году компания провела IPO на Мосбирже, став первым представителем фармотрасли на бирже. К 2013 году ее крупнейшими акционерами стали «Роснано» с 29,75% и эстонская EPhaG AS (39,66%), пишет «Коммерсантъ». Сейчас состав акционеров «Фармсинтеза» полностью не раскрывается, однако, судя по списку аффилированных лиц, на конец 2025 года у «Роснано» в компании было 25%, меньше 1% принадлежало топ-менеджерам Дмитрию Генкину и Сергею Автушенко.
В октябре 2024 года компании назначили нового генерального директора.
Финансовые показатели компании ухудшились за последние годы: в 2024 году выручка составила 247 млн руб., а в 2025 году — 155 млн руб. Чистая прибыль в 2024 году — 254 млн руб., а прошлый год компания завершила с убытком в 253 млн руб. Чистые активы компании оцениваются на уровне 1,8 млрд руб.
В отчетности за 2025 год «Фармсинтез» сообщал, что из-за долгов и зависимости от внешнего финансирования есть риск, что в 2026 году компания не сможет продолжать работу.
Башкирская ИФНС подала заявление о банкротстве «Фармсинтеза» в конце июня 2026 года. Прокуратура Ленинградской области ходатайствовала о вступлении в дело, указав, что «Роснано» внес в уставный капитал «Фармсинтеза» 2,69 млрд руб. из 3 млрд руб., инвестированных в проект по созданию лекарств от рака и рассеянного склероза. Кроме того, надзорный орган отметил наличие у Дмитрия Генкина двойного гражданства — России и Израиля, поэтому банкротство может использоваться в целях вывода активов и причинит ущерб государству.
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