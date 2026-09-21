Дело о банкротстве «Фармсинтеза» прекращено

Фармацевтическая компания «Фармсинтез» основана в 1996 году в Санкт-Петербурге. В 2001 году был введен в эксплуатацию научно-производственный комплекс ОАО «Фармсинтез», выпускающий продукты тонкого органического синтеза, химические вещества и высокотехнологичные активные фармсубстанции. В 2007 году была выкуплена совместным фондом Firebird Management (США) и Danske Capital (Дания). В 2010 году компания провела IPO на Мосбирже, став первым представителем фармотрасли на бирже. К 2013 году ее крупнейшими акционерами стали «Роснано» с 29,75% и эстонская EPhaG AS (39,66%), пишет «Коммерсантъ». Сейчас состав акционеров «Фармсинтеза» полностью не раскрывается, однако, судя по списку аффилированных лиц, на конец 2025 года у «Роснано» в компании было 25%, меньше 1% принадлежало топ-менеджерам Дмитрию Генкину и Сергею Автушенко. В октябре 2024 года компании назначили нового генерального директора. Финансовые показатели компании ухудшились за последние годы: в 2024 году выручка составила 247 млн руб., а в 2025 году — 155 млн руб. Чистая прибыль в 2024 году — 254 млн руб., а прошлый год компания завершила с убытком в 253 млн руб. Чистые активы компании оцениваются на уровне 1,8 млрд руб. В отчетности за 2025 год «Фармсинтез» сообщал, что из-за долгов и зависимости от внешнего финансирования есть риск, что в 2026 году компания не сможет продолжать работу.