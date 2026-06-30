ФНС подала заявление о банкротстве петербургского производителя «Фармсинтез»

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Республике Башкортостан направила в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о признании ПАО «Фармсинтез» банкротом. Первой на иск обратила внимание «Фонтанка».

В картотеке арбитражных дел указано, что задолженность составляет 20,5 млн руб. Согласно данным СПАРК, ФНС уже заблокировала счета «Фармсинтеза».

Фармацевтическая компания «Фармсинтез» основана в 1996 году в Санкт-Петербурге. В 2001 году был введен в эксплуатацию научно-производственный комплекс ОАО «Фармсинтез», выпускающий продукты тонкого органического синтеза, химические вещества и высокотехнологичные активные фармсубстанции. В 2007 году была выкуплена совместным фондом Firebird Management (США) и Danske Capital (Дания). В 2010 году компания провела IPO на Мосбирже, став первым представителем фармотрасли на бирже. К 2013 году ее крупнейшими акционерами стали «Роснано» с 29,75% и эстонская EPhaG AS (39,66%), пишет «Коммерсантъ». Сейчас состав акционеров «Фармсинтеза» полностью не раскрывается, однако, судя по списку аффилированных лиц, на конец 2025 года у «Роснано» в компании было 25%, меньше 1% принадлежало топ-менеджерам Дмитрию Генкину и Сергею Автушенко. В октябре 2024 года компании назначили нового генерального директора.

Как указано на сайте компании, сейчас она производит девять препаратов:

сосудорасширяющий «Вазостенон»;

противоглаукомное средство «Глаумакс»;

иммуномодулятор «Неовир»;

стимулятор кроветворения «Неостим»;

противоопухолевое средство «Сегидрин»;

вакцина против гепатита В «Сай-Би-Вак»;

противоопухолевый «Флударабел»;

средство для терапии туберкулеза «Феназид»;

препарат для лечения нарушений периферического кровообращения «Алпростадил».

Финансовые показатели компании ухудшились за последние годы: в 2024 году выручка составила 247 млн руб., а в 2025-м — 155 млн руб. Чистая прибыль в 2024 году — 254 млн руб., а прошлый год компания завершила с убытком в 253 млн руб. Чистые активы компании оцениваются на уровне 1,8 млрд руб.

В отчетности за 2025 год «Фармсинтез» сообщал, что из-за долгов и зависимости от внешнего финансирования есть риск, что в 2026 году компания не сможет продолжать работу. Она задолжала своим «дочкам» (63,5 млн руб.) и основному акционеру «Роснано» (308,3 млн рублей). «Фармсинтез» планировал в ближайшее время ввести в эксплуатацию производственный комплекс, на котором можно будет организовать выпуск перспективных препаратов по полному циклу, а также допэмиссию акций для привлечения финансирования во второй половине 2026 года.

Однако это не первое заявление о банкротстве «Фармсинтеза». В 2016 году компанию требовало признать несостоятельной ООО «Творческие Решения», тогда суд оставил дело без движения. В 2019 году компанию планировало обанкротить ФГБУ НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Минздрава России.