Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиПроизводство

ФНС подала заявление о банкротстве петербургского производителя «Фармсинтез»

30.06.2026
10:49
ДинаКоблова
Инспекция ФНС по Башкортостану подала в суд Санкт-Петербурга заявление о банкротстве ПАО «Фармсинтез». Счета компании уже заблокированы. Сейчас в ее портфеле девять препаратов.
Фото: Фармсинтез

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Республике Башкортостан направила в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о признании ПАО «Фармсинтез» банкротом. Первой на иск обратила внимание «Фонтанка».

В картотеке арбитражных дел указано, что задолженность составляет 20,5 млн руб. Согласно данным СПАРК, ФНС уже заблокировала счета «Фармсинтеза».

Фармацевтическая компания «Фармсинтез» основана в 1996 году в Санкт-Петербурге. В 2001 году был введен в эксплуатацию научно-производственный комплекс ОАО «Фармсинтез», выпускающий продукты тонкого органического синтеза, химические вещества и высокотехнологичные активные фармсубстанции. В 2007 году была выкуплена совместным фондом Firebird Management (США) и Danske Capital (Дания).

В 2010 году компания провела IPO на Мосбирже, став первым представителем фармотрасли на бирже. К 2013 году ее крупнейшими акционерами стали «Роснано» с 29,75% и эстонская EPhaG AS (39,66%), пишет «Коммерсантъ». Сейчас состав акционеров «Фармсинтеза» полностью не раскрывается, однако, судя по списку аффилированных лиц, на конец 2025 года у «Роснано» в компании было 25%, меньше 1% принадлежало топ-менеджерам Дмитрию Генкину и Сергею Автушенко.

В октябре 2024 года компании назначили нового генерального директора.

Как указано на сайте компании, сейчас она производит девять препаратов:

  • сосудорасширяющий «Вазостенон»;
  • противоглаукомное средство «Глаумакс»;
  • иммуномодулятор «Неовир»;
  • стимулятор кроветворения «Неостим»;
  • противоопухолевое средство «Сегидрин»;
  • вакцина против гепатита В «Сай-Би-Вак»;
  • противоопухолевый «Флударабел»;
  • средство для терапии туберкулеза «Феназид»;
  • препарат для лечения нарушений периферического кровообращения «Алпростадил».

Финансовые показатели компании ухудшились за последние годы: в 2024 году выручка составила 247 млн руб., а в 2025-м — 155 млн руб. Чистая прибыль в 2024 году — 254 млн руб., а прошлый год компания завершила с убытком в 253 млн руб. Чистые активы компании оцениваются на уровне 1,8 млрд руб.

В отчетности за 2025 год «Фармсинтез» сообщал, что из-за долгов и зависимости от внешнего финансирования есть риск, что в 2026 году компания не сможет продолжать работу. Она задолжала своим «дочкам» (63,5 млн руб.) и основному акционеру «Роснано» (308,3 млн рублей). «Фармсинтез» планировал в ближайшее время ввести в эксплуатацию производственный комплекс, на котором можно будет организовать выпуск перспективных препаратов по полному циклу, а также допэмиссию акций для привлечения финансирования во второй половине 2026 года. 

Однако это не первое заявление о банкротстве «Фармсинтеза». В 2016 году компанию требовало признать несостоятельной ООО «Творческие Решения», тогда суд оставил дело без движения. В 2019 году компанию планировало обанкротить ФГБУ НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Минздрава России.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.