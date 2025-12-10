Новости
Депутат Госдумы РФ предложил продавать энергетики в аптеках

10.12.2025
18:15
Отделновостей
Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев выступил за ужесточение правил продажи энергетических напитков. По его словам, продажа энергетиков в аптеках — это международная практика. 
Фото: 123rf.com

Продавать энергетические напитки следует только в аптеках, считает член Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Султан Хамзаев.

«Отмечу, что изначально энергетики предназначались для спортсменов-экстремалов. Сегодня этот товар перекочевал в магазин продуктов, позиционируется как газировка, рекламируется спортсменами. Но по факту энергетические напитки должны продаваться исключительно в аптеках. Такова международная практика», — сказал Султан Хамзаев РИА Новости.

Он напомнил, что уже введен запрет продажи энергетиков детям. По мнению депутата, это была важная и нужная мера, но «надо двигаться дальше» и масштабировать запрет на беременных женщин. «Нужно определить, с какого периода беременности нужно запретить продавать им энергетические напитки и алкоголь», — добавил Хамзаев.

Продажа энергетиков несовершеннолетним запрещена в России с 1 марта 2025 года. Продавцы имеют право требовать документ, подтверждающий возраст покупателя, аналогично правилам продажи алкоголя. Также полностью запрещена продажа в образовательных, медицинских учреждениях, в организациях культуры и спорта. За продажу энергетиков несовершеннолетним предусмотрены административные штрафы от 60 тыс. до 600 тыс. руб.

