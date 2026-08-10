Депутаты Госдумы РФ предложили ввести штрафы за срыв закупок инсулина

Депутаты Госдумы РФ направили на заключение в правительство РФ и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 500 тыс. рублей за срывы закупок или поставок инсулина. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается добавить в ст. 285 Уголовного кодекса РФ. Авторы документа намерены ввести штрафы от 200 тыс. до 500 тыс. руб. за нарушение должностным лицом обязанностей по организации закупки и обеспечению поставки инсулина. Помимо штрафа наказанием могут стать принудительные работы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на установленные статьей сроки.

Под срывом поставки понимается отсутствие назначенных гражданам препаратов инсулина в медицинских и аптечных организациях, участвующих в льготном лекарственном обеспечении.

Срывы поставок инсулина непосредственно отражаются на людях, которым препарат нужен постоянно и не может быть отложен до завершения очередной закупочной процедуры, считают депутаты. При этом перебои возникают не только из-за объективных проблем у производителей или поставщиков, но и вследствие несвоевременных решений должностных лиц. В пояснительной записке к проекту отмечается, что действующее законодательство не во всех случаях позволяет дать соразмерную правовую оценку действиям, нарушающим поставки или закупку препаратов.