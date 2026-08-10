Депутаты Госдумы РФ предложили ввести штрафы за срыв закупок инсулина
Депутаты Госдумы РФ направили на заключение в правительство РФ и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 500 тыс. рублей за срывы закупок или поставок инсулина. Документ оказался в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается добавить в ст. 285 Уголовного кодекса РФ. Авторы документа намерены ввести штрафы от 200 тыс. до 500 тыс. руб. за нарушение должностным лицом обязанностей по организации закупки и обеспечению поставки инсулина. Помимо штрафа наказанием могут стать принудительные работы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на установленные статьей сроки.
|Под срывом поставки понимается отсутствие назначенных гражданам препаратов инсулина в медицинских и аптечных организациях, участвующих в льготном лекарственном обеспечении.
Срывы поставок инсулина непосредственно отражаются на людях, которым препарат нужен постоянно и не может быть отложен до завершения очередной закупочной процедуры, считают депутаты. При этом перебои возникают не только из-за объективных проблем у производителей или поставщиков, но и вследствие несвоевременных решений должностных лиц. В пояснительной записке к проекту отмечается, что действующее законодательство не во всех случаях позволяет дать соразмерную правовую оценку действиям, нарушающим поставки или закупку препаратов.
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