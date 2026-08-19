Дональд Трамп выбрал кандидата на пост руководителя FDA
Президент США Дональд Трамп выдвинет советницу Белого дома по внутренней политике, курирующую вопросы здравоохранения, Хайди Овертон на пост главы Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил Bloomberg. Ее кандидатуру должен одобрить Сенат.
Хайди Овертон — врач, доктор клинических исследований Университета Джонса Хопкинса. Она также была сотрудником Белого дома в первой администрации Дональда Трампа.
Перед новым главой FDA встанет задача по налаживанию работы агентства на фоне беспрецедентного уровня текучки кадров в руководстве, пишет Bloomberg. За последний год регулятор покинуло около 3 тыс. сотрудников, включая руководителей подразделений, добавляет Reuters, также сообщивший о выдвижении Хайди Овертон.
Предыдущий глава ведомства Марти Макари подал в отставку в мае. Он возглавил FDA в марте 2025 года. За 14 месяцев его руководства в ведомстве прошли масштабные кадровые изменения. В декабре 2025 года уволился онколог Ричард Паздур спустя несколько недель на посту директора Центра оценки и исследования лекарственных средств (CDER), заявив после ухода, что регулятор начал принимать ангажированные решения. В апреле в отставку подал глава отдела биологических препаратов FDA Винай Прасад.
Сейчас агентство временно возглавляет Кайл Диамантас, руководивший пищевым направлением FDA.
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