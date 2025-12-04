Новый глава подразделения по оценке лекарств в FDA уходит в отставку спустя несколько недель

Новый глава Центра оценки и исследований лекарств (CDER) Ричард Паздур уходит в отставку через несколько недель после назначения. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) назначило Трейси Бет Хоэг исполняющей обязанности директора, пишет Reuters.

CDER — крупнейшее подразделение регулятора, которое отвечает за безопасность, качество и эффективность всех рецептурных и безрецептурных препаратов на американском рынке.

Трейси Бет Хоэг — врач, ученый и эпидемиолог. В апреле 2025 года она была назначена специальным советником комиссара FDA Марти Макари. До работы в FDA Трейси Бет Хоэг занималась физической и интервенционной медициной позвоночника, а также спортивной медициной. Она имеет докторскую степень и степень доктора медицины. ​

Она высказывала взгляды, которые расходились с официальной политикой США в отношении COVID-19. В частности Трейси Бет Хоэг выступала против обязательного ношения масок для детей и всеобщей обязательной вакцинации, однако поддерживала вакцинацию как ключевую меру общественного здравоохранения.

Предыдущий глава CDER Джордж Тидмарш приступил к обязанностям в июле, но оставил пост 31 октября. Выяснилось, что он использовал служебное положение для сведения личных счетов с бывшим бизнес-партнером.

За год центр потерял 1093 сотрудника — штат уменьшился с 6044 до 4951 человека. Сокращения стали следствием масштабной реструктуризации всего FDA, которую проводит министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший.