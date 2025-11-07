Новости
Дополнительные средства на здравоохранение выделят в 2026—2028 годы

07.11.2025
15:52
ДинаКоблова
Правительство выделило дополнительные средства на здравоохранение в проекте бюджета на 2026—2028 годы. Деньги направят в том числе на лекарства для пациентов с высокозатратными заболеваниями и на закупку вакцин для нацкалендаря прививок.
Антон Силуанов | Фото: пресс-служба правительства РФ

Поправки к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы обсудили на заседании Правительства России. Дополнительные средства выделят в том числе на здравоохранение.

На мероприятия в рамках Национального календаря профилактических прививок в ближайшие три года направят дополнительно почти 20 млрд руб., сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Закупим более 140 млн доз вакцин, необходимых для вакцинации взрослых и детей в рамках национального календаря прививок», — заявил Антон Силуанов.

На обеспечение лекарствами взрослых пациентов, страдающих высокозатратными нозологиями, направят 35 млрд руб. Благодаря этому препаратами будут обеспечены более 190 тыс. человек ежегодно.

На препараты для пациентов с туберкулезом и инфицированных ВИЧ пойдет 9,5 млрд руб.

Для фонда «Круг добра» в бюджете предусмотрено более 15 млрд руб.

«Все принятые фондом обязательства, включая лекарственное обеспечение, будут выполнены за счет дополнительно выделяемых ресурсов», — поделился министр.

