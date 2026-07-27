Доверяют ли россияне ИИ в разработке лекарств и вакцин
Наиболее высокий уровень доверия к применению искусственного интеллекта (ИИ) в разработке лекарств и вакцин продемонстрировали опрошенные в возрасте до 35 лет. К таким выводам пришли сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob и Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы по итогам опроса 1600 экономически активных граждан из всех федеральных округов РФ*.
Полностью передать разработку препаратов ИИ готовы лишь 4% респондентов. Еще 40% допускают его частичное использование, подчеркивая, что алгоритмы могут генерировать идеи на основе химических данных, однако итоговые решения должны оставаться за специалистами.
В то же время 44% опрошенных выступают категорически против внедрения ИИ в фармацевтику, считая технологии недостаточно зрелыми, а 12% затруднились с оценкой.
Мужчины в целом более лояльны к применению ИИ: 6% из них полностью доверяют технологиям против 2% среди женщин, а доля частично поддерживающих составляет 47 и 33% соответственно.
Возрастной фактор также влияет на восприятие: в группе до 35 лет в той или иной степени готовы доверять ИИ 50% респондентов, тогда как среди более старших — около 39–40%.
Готовность покупать препараты, разработанные с использованием ИИ, остается низкой. Лишь 3% опрошенных однозначно согласны на такую покупку, еще 23% скорее поддерживают эту идею. При этом 45% склоняются к отказу, а 29% категорически не готовы приобретать ИИ-лекарства.
Как вы считаете, можно ли доверить искусственному интеллекту разработку лекарств и вакцин?
|Вариант ответа
|Все опрошенные
|Пол
|Возраст, лет
|муж
|жен
|до 34
|35—44
|45 и старше
|Да, полностью
|4%
|6%
|2%
|3%
|5%
|4%
|Частично
|40%
|47%
|33%
|47%
|34%
|36%
|Нет
|44%
|37%
|51%
|38%
|49%
|49%
|Затрудняюсь ответить
|12%
|10%
|14%
|12%
|12%
|11%
|Вариант ответа
|Все опрошенные
|Пол
|Возраст, лет
|муж
|жен
|до 34
|35—44
|45 и старше
|Однозначно да
|3%
|5%
|1%
|3%
|3%
|3%
|Скорее да
|23%
|31%
|17%
|28%
|20%
|19%
|Скорее нет
|45%
|39%
|49%
|45%
|46%
|43%
|Однозначно нет
|29%
|25%
|33%
|24%
|31%
|35%
*Опрос проводился во всех округах России (389 населенных пунктов) с 15 по 26 июня 2026 года; опрошено 1600 респондентов — экономически активное население старше 18 лет.
Что думает фарма о внедрении ИИ
Согласно же опросу фармацевтических компаний аналитического агентства HexaData, 72% участников исследования заявили, что их данные не готовы для внедрения искусственного интеллекта. Готовы или частично готовы — 28%. Выяснилось, что 67% компаний сворачивают ИИ-инициативы именно из-за проблем с данными.
При этом 100% фармкомпаний проявляют интерес к ИИ — изучают кейсы, формируют идеи и запускают пилоты.
|Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 243-ФЗ от 26.07.2026, который на уровне федерального регулирования закрепляет правила разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Документ создает правовую основу для развития ИИ в России, включая его использование в государственном управлении, здравоохранении и других сферах.
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