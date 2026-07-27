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Доверяют ли россияне ИИ в разработке лекарств и вакцин

27.07.2026
16:05
Отделновостей
Опубликованы результаты опроса доверия к применению искусственного интеллекта в разработке лекарств и вакцин. 44% опрошенных выступают категорически против внедрения ИИ в фармацевтику, считая технологии недостаточно зрелыми.  
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Наиболее высокий уровень доверия к применению искусственного интеллекта (ИИ) в разработке лекарств и вакцин продемонстрировали опрошенные в возрасте до 35 лет. К таким выводам пришли сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob и Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы по итогам опроса 1600 экономически активных граждан из всех федеральных округов РФ*.

Полностью передать разработку препаратов ИИ готовы лишь 4% респондентов. Еще 40% допускают его частичное использование, подчеркивая, что алгоритмы могут генерировать идеи на основе химических данных, однако итоговые решения должны оставаться за специалистами.

В то же время 44% опрошенных выступают категорически против внедрения ИИ в фармацевтику, считая технологии недостаточно зрелыми, а 12% затруднились с оценкой.

Мужчины в целом более лояльны к применению ИИ: 6% из них полностью доверяют технологиям против 2% среди женщин, а доля частично поддерживающих составляет 47 и 33% соответственно. 

Возрастной фактор также влияет на восприятие: в группе до 35 лет в той или иной степени готовы доверять ИИ 50% респондентов, тогда как среди более старших — около 39–40%.

Готовность покупать препараты, разработанные с использованием ИИ, остается низкой. Лишь 3% опрошенных однозначно согласны на такую покупку, еще 23% скорее поддерживают эту идею. При этом 45% склоняются к отказу, а 29% категорически не готовы приобретать ИИ-лекарства.

Как вы считаете, можно ли доверить искусственному интеллекту разработку лекарств и вакцин?

Вариант ответа Все опрошенные Пол Возраст, лет
муж жен до 34 35—44 45 и старше
Да, полностью 4% 6% 2% 3% 5% 4%
Частично 40% 47% 33% 47% 34% 36%
Нет 44% 37% 51% 38% 49% 49%
Затрудняюсь ответить 12% 10% 14% 12% 12% 11%
Готовы ли вы купить лекарство, которое разработал искусственный интеллект?
Вариант ответа Все опрошенные Пол Возраст, лет
муж жен до 34 35—44 45 и старше
Однозначно да 3% 5% 1% 3% 3% 3%
Скорее да 23% 31% 17% 28% 20% 19%
Скорее нет 45% 39% 49% 45% 46% 43%
Однозначно нет 29% 25% 33% 24% 31% 35%

*Опрос проводился во всех округах России (389 населенных пунктов) с 15 по 26 июня 2026 года; опрошено 1600 респондентов — экономически активное население старше 18 лет.

Что думает фарма о внедрении ИИ

Согласно же опросу фармацевтических компаний аналитического агентства HexaData, 72% участников исследования заявили, что их данные не готовы для внедрения искусственного интеллекта. Готовы или частично готовы — 28%. Выяснилось, что 67% компаний сворачивают ИИ-инициативы именно из-за проблем с данными. 

При этом 100% фармкомпаний проявляют интерес к ИИ — изучают кейсы, формируют идеи и запускают пилоты.

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 243-ФЗ от 26.07.2026, который на уровне федерального регулирования закрепляет правила разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Документ создает правовую основу для развития ИИ в России, включая его использование в государственном управлении, здравоохранении и других сферах.

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