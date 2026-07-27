Доверяют ли россияне ИИ в разработке лекарств и вакцин

Наиболее высокий уровень доверия к применению искусственного интеллекта (ИИ) в разработке лекарств и вакцин продемонстрировали опрошенные в возрасте до 35 лет. К таким выводам пришли сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob и Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы по итогам опроса 1600 экономически активных граждан из всех федеральных округов РФ*.

Полностью передать разработку препаратов ИИ готовы лишь 4% респондентов. Еще 40% допускают его частичное использование, подчеркивая, что алгоритмы могут генерировать идеи на основе химических данных, однако итоговые решения должны оставаться за специалистами.

В то же время 44% опрошенных выступают категорически против внедрения ИИ в фармацевтику, считая технологии недостаточно зрелыми, а 12% затруднились с оценкой.

Мужчины в целом более лояльны к применению ИИ: 6% из них полностью доверяют технологиям против 2% среди женщин, а доля частично поддерживающих составляет 47 и 33% соответственно.

Возрастной фактор также влияет на восприятие: в группе до 35 лет в той или иной степени готовы доверять ИИ 50% респондентов, тогда как среди более старших — около 39–40%.

Готовность покупать препараты, разработанные с использованием ИИ, остается низкой. Лишь 3% опрошенных однозначно согласны на такую покупку, еще 23% скорее поддерживают эту идею. При этом 45% склоняются к отказу, а 29% категорически не готовы приобретать ИИ-лекарства.

Как вы считаете, можно ли доверить искусственному интеллекту разработку лекарств и вакцин?