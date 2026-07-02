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ЕЭК обновила электронные формы регистрационных досье

02.07.2026
14:54
ДинаКоблова
Коллегия ЕЭК утвердила новую редакцию 13 таблиц в Требованиях  к электронному виду заявлений и документов регистрационного досье. Добавлены реквизиты по GMP, орфанному статусу, патентам и клиническим исследованиям. Изменения вступают в силу через месяц.
Фото: изображение создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила решение № 76 от 29.06.2026, которым вносятся изменения в Требования к электронному виду заявлений и документов регистрационного досье, представляемых при проведении регистрации и экспертизы лекарства.

В новой редакции изложены 13 таблиц:

  • «Сведения о заявлении о регистрации лекарственного препарата»;
  • «Сведения о документе, прилагаемом к заявлению»;
  • «Сведения о хозяйствующем субъекте»;
  • «Адрес»;
  • «Контактный реквизит»;
  • «Сведения о мастер-файле»;
  • «Сведения о регистрации лекарственного препарата сравнения»;
  • «Сведения об условиях хранения лекарственного препарата»;
  • «Сведения об ингредиенте, входящем в состав лекарственного препарата»;
  • «Сведения о производственной площадке, участвующей в производстве лекарственного препарата»;
  • «Адрес (расширенная редакция)»;
  • «Количество в упаковке лекарственного препарата»;
  • «Сведения регистрационного дела или регистрационного досье лекарственного препарата».

Основная таблица сведений о заявлении дополнена реквизитами об особых процедурах регистрации, пострегистрационных мерах, орфанном статусе, производственных площадках, соответствии GMP, клинических исследованиях, патентной защите и изменении досье. 

Кроме того, в таблицах 17 и 20 заменены цифры «1.1.0» на «1.3.0». 

Изменения вступят в силу с 31 июля.

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