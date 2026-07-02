ЕЭК обновила электронные формы регистрационных досье

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила решение № 76 от 29.06.2026, которым вносятся изменения в Требования к электронному виду заявлений и документов регистрационного досье, представляемых при проведении регистрации и экспертизы лекарства.

В новой редакции изложены 13 таблиц:

«Сведения о заявлении о регистрации лекарственного препарата»;

«Сведения о документе, прилагаемом к заявлению»;

«Сведения о хозяйствующем субъекте»;

«Адрес»;

«Контактный реквизит»;

«Сведения о мастер-файле»;

«Сведения о регистрации лекарственного препарата сравнения»;

«Сведения об условиях хранения лекарственного препарата»;

«Сведения об ингредиенте, входящем в состав лекарственного препарата»;

«Сведения о производственной площадке, участвующей в производстве лекарственного препарата»;

«Адрес (расширенная редакция)»;

«Количество в упаковке лекарственного препарата»;

«Сведения регистрационного дела или регистрационного досье лекарственного препарата».

Основная таблица сведений о заявлении дополнена реквизитами об особых процедурах регистрации, пострегистрационных мерах, орфанном статусе, производственных площадках, соответствии GMP, клинических исследованиях, патентной защите и изменении досье.



Кроме того, в таблицах 17 и 20 заменены цифры «1.1.0» на «1.3.0».

Изменения вступят в силу с 31 июля.