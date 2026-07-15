Eisai зарегистрировала в России оригинальный препарат для лечения бессонницы

В государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) появились данные о регистрации в России препарата «Дайвиго» (МНН лемборексант) от компании Eisai. Он предназначен для лечения взрослых людей от 18 лет с бессонницей, для которой характерны сложности при засыпании и поддержании сна. Это единственный препарат в реестре с таким МНН.

Лемборексант выпускается в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировке 5 мг и 10 мг. Все этапы производства проходят в Великобритании. Регистрационное удостоверение действует до июля 2031 года.

«Дайвиго» относится к группе антагонистов рецепторов орексина. Орексин вырабатывается в головном мозге и способствует поддержанию бодрствования. При его блокировке пациенты легче засыпают.

К этой же группе относится препарат «Белсомра» (МНН суворексант) от MSD, который был зарегистрирован в России в 2016 года. Однако в 2021 году Министерство здравоохранения России отменило его регистрацию. Другие лекарственные средства из группы антагонистов орексина в России не зарегистрированы.