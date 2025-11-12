Экс-министру здравоохранения Прикамья избрали меру пресечения

Свердловский суд Перми избрал бывшему министру здравоохранения Прикамья и экс-главврачу одной из больниц города Вадиму Плотникову меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, в июле 2021 года Вадим Плотников получил от руководителя ряда коммерческих организаций взятку в виде жилого дома и земельного участка в Пермском районе общей стоимостью более 17 млн 600 тыс. руб. Взятка была за беспрепятственное заключение с компаниями предпринимателя контрактов на приемку препаратов и медизделий, своевременную их оплату, а также за общее покровительство при исполнении договоров.

Обвиняемого задержали и предъявили обвинение в нарушении ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд отказал.

Следствие осмотрело и обыскало места происшествий, в том числе на месте проживания фигуранта и в помещениях коммерческих организаций.