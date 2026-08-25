Эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках начнется с 1 сентября

Правительство РФ утвердило положение о проведении эксперимента по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий. Постановление № 1068 от 24.08.2026 опубликовано на портале правовой информации.

Цель пилотного проекта — отработать механизм розничной торговли препаратами с использованием передвижных аптечных пунктов и обеспечить возможность дальнейшего внедрения и использования такой торговли на постоянной основе на территории России.

В рамках эксперимента запрещена продажа через передвижные аптечные пункты следующих групп лекарств:

содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;

содержащие сильнодействующие вещества;

входящие в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ);

радиофармацевтические;

иммунобиологические;

препараты, для которых инструкцией установлен температурный режим хранения ниже +15 °C;

спиртосодержащие с объемной долей этилового спирта более 25%;

препараты, изготовленные аптечными организациями.

Кроме того, эксперимент не распространяется на лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на такое обеспечение за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

Чтобы регион был включн в эксперимент, должны быть одновременно соблюдены два критерия. Во-первых, на его территории должны быть сельские населенные пункты, в которых нет аптек, ИП и медорганизаций с лицензией на фармдеятельность. Во-вторых, в регионе должны быть аптечные организации (не ИП), которые владеют лицензией на фармдеятельность не менее 3 лет и подали заявление о включении в эксперимент.

Как ранее сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, о желании принять участие в эксперименте заявили уже 11 субъектов России.

Аптечная организация, желающая поучаствовать в эксперименте, должна подать в Росздравнадзор заявление через сайт или Госуслуги с необходимым пакетом документов и усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписью представителя. Росздравнадзор принимает решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения в срок не более 5 рабочих дней с момента получения всех документов.

Организация, включенная в перечень разрешений, обязана разместить на своем сайте и в мобильном приложении (если оно есть):

сведения о препаратах в наличии из собственных товарных запасов и подлежащих продаже с использованием передвижных аптечных пунктов,

информацию об условиях розничной торговли лекарствами с использованием передвижных аптечных пунктов, оплаты препаратов, условиях их отпуска и о проводимых акциях и скидках на них;

сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих возможность возврата препаратов ненадлежащего качества;

данные о территориальных органах Росздравнадзора, контролирующих проведение эксперимента.

сведения о том, что розничная торговля препаратами через передвижные аптечные пункты осуществляется в рамках эксперимента.

Ответственность за нарушения, допущенные в ходе эксперимента, участники несут согласно законодательству РФ.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года, некоторые его положения — с 1 марта 2027 года. Эксперимент действует до 1 сентября 2029 года.