Эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках начнется с 1 сентября
Правительство РФ утвердило положение о проведении эксперимента по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий. Постановление № 1068 от 24.08.2026 опубликовано на портале правовой информации.
Цель пилотного проекта — отработать механизм розничной торговли препаратами с использованием передвижных аптечных пунктов и обеспечить возможность дальнейшего внедрения и использования такой торговли на постоянной основе на территории России.
В рамках эксперимента запрещена продажа через передвижные аптечные пункты следующих групп лекарств:
- содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;
- содержащие сильнодействующие вещества;
- входящие в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ);
- радиофармацевтические;
- иммунобиологические;
- препараты, для которых инструкцией установлен температурный режим хранения ниже +15 °C;
- спиртосодержащие с объемной долей этилового спирта более 25%;
- препараты, изготовленные аптечными организациями.
Кроме того, эксперимент не распространяется на лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на такое обеспечение за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
Чтобы регион был включн в эксперимент, должны быть одновременно соблюдены два критерия. Во-первых, на его территории должны быть сельские населенные пункты, в которых нет аптек, ИП и медорганизаций с лицензией на фармдеятельность. Во-вторых, в регионе должны быть аптечные организации (не ИП), которые владеют лицензией на фармдеятельность не менее 3 лет и подали заявление о включении в эксперимент.
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Как ранее сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, о желании принять участие в эксперименте заявили уже 11 субъектов России.
Аптечная организация, желающая поучаствовать в эксперименте, должна подать в Росздравнадзор заявление через сайт или Госуслуги с необходимым пакетом документов и усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписью представителя. Росздравнадзор принимает решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения в срок не более 5 рабочих дней с момента получения всех документов.
Организация, включенная в перечень разрешений, обязана разместить на своем сайте и в мобильном приложении (если оно есть):
- сведения о препаратах в наличии из собственных товарных запасов и подлежащих продаже с использованием передвижных аптечных пунктов,
- информацию об условиях розничной торговли лекарствами с использованием передвижных аптечных пунктов, оплаты препаратов, условиях их отпуска и о проводимых акциях и скидках на них;
- сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих возможность возврата препаратов ненадлежащего качества;
- данные о территориальных органах Росздравнадзора, контролирующих проведение эксперимента.
- сведения о том, что розничная торговля препаратами через передвижные аптечные пункты осуществляется в рамках эксперимента.
Ответственность за нарушения, допущенные в ходе эксперимента, участники несут согласно законодательству РФ.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года, некоторые его положения — с 1 марта 2027 года. Эксперимент действует до 1 сентября 2029 года.
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