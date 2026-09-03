Эксперты обсудили причины снижения объемов потребления лекарств и драйверы роста фармрынка

В России стали потреблять меньше лекарств. Этот тренд вызывает беспокойство, однако анализ данных рынка показывает, что этот тренд компенсируется серьезными вливаниями в фармсектор со стороны государства, смещением фокуса в сторону более дорогостоящей и современной терапии, уходом от небольших упаковок в 10—20 таблеток. Об этом шла речь в ходе пленарного заседания конференции «Фармпроекции», которая 3—4 сентября проходит в Минске, передает корреспондент «ФВ».

Каковы итоги семи месяцев

На государственный сегмент фармрынка сегодня приходится 41%, если тенденция сохранится, вскоре мы можем увидеть паритет между рынками государственного и частного финансирования, сказал гендиректор «АльфаРМ» Николай Демидов.

По его словам, динамика российского фармрынка за последние годы переживает достаточно драматичные флуктуации: замедление темпов роста, что вызвано сокращением спроса на лекарственные средства в розничном сегменте при относительной, с точки зрения именно объемов, компенсации со стороны госсегмента, отметил эксперт.

«Даже с учетом госзакупок наблюдается сокращение объемов потребления лекарств в упаковках, — констатировал эксперт. — У этого тренда есть специфические субъективные причины: слабый подъем заболеваемости гриппом и ОРЗ, смещение спроса в сторону более крупной упаковки».

По его словам, для розничного рынка драйвером выступают рецептурные препараты: растут на 11%, тогда как безрецептурные препараты — всего лишь на 1%. В определенные месяцы с января по июль 2026 года рынок OTC падал в стоимостном выражении даже на 15%. Это объясняется снижением покупательной способности населения, переключением на более дешевые препараты, сказал эксперт.

А количество аптечных учреждений продолжает расти. Это, по оценке «АльфаРМ», является драйвером продаж, потому что новым аптекам нужно загружать товар, часто они открываются в новых микрорайонах.

«Но в прошлом году мы видели в отдельные периоды, когда число аптек переставало расти. Наверное, общая непростая финансовая ситуация в итоге скажется и на динамике количества аптечных учреждений», — сделал прогноз эксперт.

По его словам, доля препаратов из стран ЕАЭС на российском рынке растет, но речь идет о десятых долях и составляет около полпроцента. Можно рассчитывать, что к концу года или по итогам всего года отметка в половину процента будет достигнута. В основном эта доля формируется за счет препаратов из Белоруссии. «Армения и Казахстан имеют лишь следовой эффект на российском рынке», — заявил Николай Демидов.

Российские компании проявляют повышенный интерес к локализации производств в Белоруссии, сообщил заместитель торгпреда Российской Федерации в Белоруссии Михаил Аксенов. По его словам, ряд компаний передают белорусским партнерам и свои технологии.

«Белорусская и российская фармацевтические отрасли совместно развиваются, и перед нами стоят задачи более глубокой производственной кооперации, локализации высокотехнологичных производств и обеспечения безопасности наших граждан», — убежден заместитель торгпреда.

Как интерпретировать цифры

«Мы с вами видим снижение потребления лекарств в упаковках в России, и это, с одной стороны, настораживает, — подвел итоги модератор сессии председатель редакционного совета газеты «ФВ» Юрий Крестинский. — С другой стороны, в течение многих лет мы сравнивали среднедушевое потребление лекарств в Российской Федерации и других странах и приходили к интересному выводу, что наша страна во многом опережает по этому критерию развитые страны. Исторически мы очень много потребляли лекарств в упаковках».

Но что определяло структуру потребления? Активированный уголь, анальгин, аллохол, валерьянка. Если же посмотреть структуру заболеваемости, наложить ее на структуру потребления, то получается, что болеем мы в основном одним, а лечимся от другого. Это было обусловлено невысокой развитостью государственных программ и ограниченностью бюджетов граждан. Сейчас же государственные программы растут, причем очень большими темпами, плюс 20% в этом году, уточнил Юрий Крестинский. По его словам, такие приросты наблюдались в считанные годы за всю историю наблюдения и развития фармрынка.

«Это является одним из факторов, компенсирующих снижение потребления в аптечном сегменте. Большее участие государства позволяет закупать более дорогостоящие, более эффективные препараты и снимать с граждан значительную часть забот», — отметил модератор.

Фармрынок – слоеный пирог, очень многослойный, многосоставный, резюмировал Николай Демидов. По его мнению, найти в нем одну тенденцию, которая все объясняет, невозможно, да и не нужно.