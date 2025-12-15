Эксперты определили степень локализации ЖНВЛП

Специалисты «Курсора» проанализировали Перечень ЖНВЛП с точки зрения представленности в нем отечественных препаратов. Помимо препаратов, которые уже включены в перечень, они также учли 12 МНН, которые рекомендованы комиссией Минздрава РФ на включение в Перечень ЖНВЛП с 2026 года.

В 2025 году в Перечне ЖНВЛП было 857 МНН (в том числе комбинации), 42 вакцины, также есть препарат без МНН, кроме того, 12 препаратов пока не вошли в перечень. Аналитики «Курсора» исследовали 881 МНН. Часть наименований они сгруппировали в одно, так как по своей сути они представляют собой одинаковое действующее вещество. Например, вакцина для профилактики пневмококковых инфекций представлена в ГРЛС четырьмя наименованиями, Вакцина для профилактики менингококковых инфекций также имеет четыре различных прописи, а иммуноглобулин человека нормальный отмечен в трех разных вариантах: «Иммуноглобулин человека нормальный», «Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM]», «Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgM+IgA]» и так далее.

Из 881 МНН, которые были проанализированы, 63% (551 МНН) имеют статус препаратов с полным циклом, то есть в России выпускается готовая лекарственная форма, а в регистрационном удостоверении прописана минимум одна отечественная субстанция и есть технологическая возможность полного цикла.

У 17% препаратов (149 МНН) статус локального продукта, то есть готовая лекарственная форма выпускается в России, а в регистрационном досье указана только импортная субстанция, 14% – это импортные 125 МНН, 6% – лекарства из других стран ЕАЭС (кроме России).

Таким образом, 80% из перечня имеют один или несколько отечественных аналогов.

Всего в перечне на момент анализа было 7042 торговых наименования, 544 МНН (62%) представлены импортными торговыми наименованиями; 1581 торговое наименование производится на территориях других государств (кроме стран ЕАЭС) и не имеет стадий локализации в Российской Федерации. Под локализацией понимается вторичная или третичная упаковка, а также выпускающий контроль качества.

Стадии локализации есть у 450 препаратов, представленных 302 МНН, 245 торговых марок производятся компаниями из стран, входящих в ЕАЭС. Из 4766 торговых наименований, производимых на территории Российской Федерации, в 38% используется импортное сырье, а у 30% препаратов указана одна или несколько АФС (активная фармсубстанция) от отечественных компаний (2108 ТН).

В странах, признанных российским правительством недружественными, производится 18% от общего количества торговых наименований (1266 ТН). Доля торговых наименований индийского производства составляет 8% (581 ТН), 68 торговых марок (менее 1%) производятся на территории Китая.

В категорию «Другие страны» включено 184 ТН. В ней представлены производители из Аргентины, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Египта, Израиля, Индонезии, Ирана, КНР, ОАЭ, Сербии, Туниса, Турции, Узбекистана и других стран.