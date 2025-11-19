ЕС закупил у России фармпрепаратов на рекордную за пять лет сумму

Европейский союз (ЕС) в сентябре нарастил объемы закупок лекарственных средств у России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. Общая стоимость закупок достигла 7,6 млн евро — это максимальный показатель с декабря 2020 года.

В сравнении с предыдущим месяцем закупки российских лекарств Евросоюзом выросли в 7,2 раза, в годовом выражении — примерно в пять раз. По итогам трех кварталов года суммарный импорт составил 26,9 млн евро — вдвое больше, чем за тот же период в 2024 году.

Основными потребителями российской фармпродукции в ЕС стали Словения (6,5 млн евро) и Венгрия (951 тыс. евро).

Россия тоже продолжила покупать лекарства в ЕС. В сентябре импорт вырос на 14% в месячном исчеслении и на 9% в годовом (до 553,8 млн евро). При этом прирост в поставках по трем кварталам 2025 года в сравнении с 2024-м незначительный — только на 1,1% (до 5,16 млрд евро).

Крупнейшими поставщиками препаратов в Россию в сентябре стали Германия (134,6 млн евро), Нидерланды (82,7 млн евро), Бельгия (78,1 млн евро), Словения (49 млн евро) и Австрия (31 млн евро).