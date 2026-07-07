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«Фармасинтез» станет акционером производителя диализных растворов «Рестер»

07.07.2026
18:03
ДинаКоблова
«Фармасинтез» вошел в капитал производителя диализных растворов «Рестер» в Удмуртии. Компания планирует модернизировать площадку и увеличить выпуск импортозамещающей продукции. Предприятие сможет выпускать более 1 млн пакетов диализных растворов в год.
Фото: пресс-служба ГК «Фармасинтез»

ГК «Фармасинтез» приобрела 70% акций АО «Рестер» — одного из ведущих российских производителей растворов для перитонеального диализа. Соглашение об этом подписано 7 июля на XVI Международной промышленной выставке Иннопром-2026 с правительством Удмуртской Республики и Ижевским электромеханическим заводом (ИЭМЗ) «Купол».

Как сообщили в пресс-службе «Фармасинтеза», компания развивает производство лекарств, медизделий, расходных материалов и оборудования для пациентов, нуждающихся в диализной терапии. Вхождение компании в капитал «Рестера» позволит модернизировать производственную площадку и внедрить корпоративные стандарты качества и производства, увеличив выпуск отечественных диализных растворов.

«Проект имеет стратегическое значение для развития отечественной диализной терапии. После ухода с российского рынка одного из крупнейших международных производителей диализных растворов Baxter и сокращения инвестиций со стороны других зарубежных компаний потребность в развитии собственного производства существенно возросла», — сообщили в компании.

Предприятие соответствует требованиям GMP и располагает мощностями для выпуска более 1 млн пакетов диализных растворов в год.

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