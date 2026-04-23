Фармгиганты готовы заплатить до 8 млрд долларов за новый препарат против рака

Биотехнологическая компания Inhibrx Biosciences привлекла интерес сразу нескольких фармацевтических гигантов к своему экспериментальному противоопухолевому средству INBRX-106. Среди потенциальных покупателей — американская MSD (Merck & Co. — в США и Канаде), немецкая Merck KGaA и японская Ono Pharmaceutical. О начале переговоров сообщили источники Reuters.

INBRX-106 усиливает иммунный ответ организма, активируя рецептор OX40 на Т-лимфоцитах. Предполагается, что онкопрепарат может повысить эффективность «Китруды» (пембролизумаб) — самого продаваемого рецептурного лекарства в мире, имеющего свыше 40 показаний к применению. В прошлом году его продажи принесли 31,7 млрд долл. и обеспечили MSD почти половину выручки.

Один из источников агентства привел предварительные данные II/III фазы клинических испытаний (КИ), согласно которым добавление INBRX-106 к «Китруде» увеличило частоту объективного ответа при распространенной опухоли головы и шеи. Новообразование полностью исчезло или уменьшилось у 45% участников, получавших комбинацию, тогда как в группе, которой давали только «Китруду», — у 30%.

Inhibrx параллельно рассматривает продажу второй разработки, тоже предназначенной для лечения рака, — INBRX-109 (озекибарт/ozekibart). Она воздействует на рецептор DR5, вызывая гибель опухолевых клеток. Во II фазе КИ ChonDRAgon лекарство вдвое увеличило медиану выживаемости без прогрессирования — с 2,66 до 5,52 месяца — при хондросаркоме. Против этого новообразования хрящевой ткани до сих пор нет системного метода лечения. В этом месяце Inhibrx подала заявку на регистрацию INBRX-109 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Суммарная стоимость двух медикаментов может составить 9 млрд долл. Но, как указывается, окончательная оценка активов будет зависеть от итогов исследований, которые должны быть опубликованы в мае. Прорабатывается возможность выделения из состава Inhibrx дочерней структуры, которая затем будет продана вместе с правами на онкопрепараты.

Намерение MSD добавить в свой портфель новые активы объясняется истечением в 2028 году патента на «Китруду». Концерн активно ищет источники дохода, способные компенсировать неизбежный выход биоаналогов на рынок. Тем не менее источники подчеркивают, что этот мотив не дает преимущества в торгах.