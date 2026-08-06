Фармкомпании вошли в тройку лидеров по числу вредоносных рассылок

Компания F6, разрабатывающая технологии для борьбы с киберпреступностью, представила исследование почтовых атак за первую половину 2026 года. На долю фармацевтических компаний пришлось 6,6% от общего объема выявленных вредоносных рассылок — отрасль заняла третье место в рейтинге.

На первом месте по доле вредоносной активности в корпоративной почте находятся предприятия промышленности и сферы производства (21%). Далее следует электронная коммерция и ритейл (14,8%), а после фармацевтики — пищевая промышленность (5,8%) и финансовый сектор (5,6%). При этом почти половина вредоносной активности (46,2%) распределилась между другими отраслями, что, по мнению исследователей, подтверждает: атаки не ограничиваются отдельными сегментами экономики.

Почтовые атаки для пользователя становятся все менее заметными: злоумышленники используют реальные рабочие сценарии. Максимальная активность вредоносных рассылок пришлась на апрель: объем вредоносной почты оказался на 64% выше, чем в январе. Почти все недельные пики активности приходились на рабочие дни (96% рассылок), а большинство — в рабочие часы.

Чаще всего злоумышленники пытаются украсть или перехватить данные, а также получить удаленный доступ к скомпрометированным устройствам. Чтобы доставить вредоносную нагрузку, злоумышленники чаще всего использовали архивы (.zip, .rar и другие) и HTML-файлы — на них пришлось 87% отфильтрованных форматов вредоносных вложений.

«При этом архивы могут быть защищены паролем, чтобы скрыть содержимое от автоматической проверки», — указывают авторы исследования.