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Фармкомпании вошли в тройку лидеров по числу вредоносных рассылок

06.08.2026
17:54
ДинаКоблова
Фармкомпании заняли третье место по числу почтовых атак в первом полугодии 2026 года — на них приходится 6,6% вредоносных рассылок. Чаще всего атакуют промышленность (21%) и ритейл (14,8%). Злоумышленники используют архивы с паролями и HTML-файлы.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Компания F6, разрабатывающая технологии для борьбы с киберпреступностью, представила исследование почтовых атак за первую половину 2026 года. На долю фармацевтических компаний пришлось 6,6% от общего объема выявленных вредоносных рассылок — отрасль заняла третье место в рейтинге.

На первом месте по доле вредоносной активности в корпоративной почте находятся предприятия промышленности и сферы производства (21%). Далее следует электронная коммерция и ритейл (14,8%), а после фармацевтики — пищевая промышленность (5,8%) и финансовый сектор (5,6%). При этом почти половина вредоносной активности (46,2%) распределилась между другими отраслями, что, по мнению исследователей, подтверждает: атаки не ограничиваются отдельными сегментами экономики.

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Почтовые атаки для пользователя становятся все менее заметными: злоумышленники используют реальные рабочие сценарии. Максимальная активность вредоносных рассылок пришлась на апрель: объем вредоносной почты оказался на 64% выше, чем в январе. Почти все недельные пики активности приходились на рабочие дни (96% рассылок), а большинство — в рабочие часы.

Чаще всего злоумышленники пытаются украсть или перехватить данные, а также получить удаленный доступ к скомпрометированным устройствам. Чтобы доставить вредоносную нагрузку, злоумышленники чаще всего использовали архивы (.zip, .rar и другие) и HTML-файлы — на них пришлось 87% отфильтрованных форматов вредоносных вложений.

«При этом архивы могут быть защищены паролем, чтобы скрыть содержимое от автоматической проверки», — указывают авторы исследования.

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