Фармпроизводители просят установить сроки исправления критических ошибок в отраслевых ГИС

Фармпроизводители предлагают установить обязательные сроки устранения критических ошибок в государственных информационных лекарственных системах. Обращение с предложением изменить механизм реагирования на сбои в работе ГИС ассоциация «Лекмедобращение» направила заместителю председателя Правительства России Татьяне Голиковой (копия письма есть у «ФВ»).

«Лекмедобращение» просит Правительство РФ установить контрольные сроки устранения ошибок в государственных информационных системах, которые блокируют производство, маркировку, ввод препарата в оборот, закупку или поставку; предусмотреть автоматическую эскалацию при нарушении сроков; определить ответственное подразделение и не закрывать обращения производителей до фактического устранения ошибки. В петиции приводятся шесть примеров расхождения данных от различных фармпроизводителей начиная с 2023 года по текущий момент.

Участники фармрынка более пяти месяцев не могут добиться актуализации сведений о некоторых препаратах в Едином структурированном справочнике-каталоге лекарственных препаратов, ранее информировала Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко ассоциация. При том что актуальная информация об этих лекарствах опубликована в ГРЛС и ГРПОЦ. Обращения производителей могут рассматриваться месяцами, что в свою очередь может привести к приостановке производства, невозможности выпуска лекарств в оборот, срыву госзакупок и искусственной дефектуре.

В ответе Минздрава РФ на это обращение, с которым ознакомился «ФВ», приведены разъяснения порядка формирования ЕСКЛП. Однако сроки устранения проблемы не приведены, констатирует генеральный директор «Лекмедобращения» Филипп Романов. Он просит Татьяну Голикову обеспечить создание единого механизма межведомственной и межсистемной эскалации, при которой обращение производителя не закрывается до фактического устранения ошибки, провести совещание с участием всех заинтересованных и ответственных сторон для определения системных мер, исключающих повторение аналогичных ситуаций.