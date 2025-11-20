Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиДистрибуция

ФАС РФ подозревает четыре компании в картельном сговоре при поставке лекарств и медизделий

20.11.2025
14:58
ДинаКоблова
ФАС России подозревает четыре компании в картельном сговоре при поставке лекарств и медизделий. Началась проверка: осмотр помещений и копирование документов.
Фото: пресс-служба ФАС России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проводить внеплановые картельные проверки в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Компании «Альянс Мед», «БНК», «Медтехника Групп», «Стоматторг Групп» подозревают в заключении сговора при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования для медучреждений в ряде регионов.

«Сотрудники ведомства начали осмотры территорий и помещений, копирование документов и информации проверяемых лиц», — поделились в пресс-службе ФАС РФ.

Отмечается, что окончательные выводы служба сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.