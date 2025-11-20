ФАС РФ подозревает четыре компании в картельном сговоре при поставке лекарств и медизделий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проводить внеплановые картельные проверки в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Компании «Альянс Мед», «БНК», «Медтехника Групп», «Стоматторг Групп» подозревают в заключении сговора при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования для медучреждений в ряде регионов.

«Сотрудники ведомства начали осмотры территорий и помещений, копирование документов и информации проверяемых лиц», — поделились в пресс-службе ФАС РФ.

Отмечается, что окончательные выводы служба сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.