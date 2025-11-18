Новости
ФАС РФ согласовала цену на первый биоаналог парнапарина натрия

18.11.2025
14:19
ДинаКоблова
ФАС России согласовала цену на первый отечественный биоаналог «Парнапарин натрия велфарм» (МНН парнапарин натрия) для терапии венозных тромбозов. Стоимость снижена на 2,5% по сравнению с оригинальным препаратом «Флюксум».
Фото: ФАС России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат «Парнапарин натрия велфарм» (МНН парнапарин натрия) для профилактики и лечения венозных тромбозов, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Цена за одну ампулу раствора препарата для подкожного введения в дозировке 3200 анти-Ха МЕ согласована на уровне 230 руб. Стоимость аналогичной формы выпуска референтного лекарства составляет 236 руб. Так, стоимость снижена на 2,5%.

Оригинальный препарат «Флюксум» производит, согласно данным из ГРЛС, итальянская фармкомпания «Альфасигма С.п.А». Препарат был зарегистрирован в России в ноябре 2013 года. Регудостоверение на него действует до конца 2025 года.

Российский препарат «Парнапарин натрия велфарм» производства «Велфарм-М» получил РУ в сентябре 2025 года, оно будет действовать в течение пяти лет.

