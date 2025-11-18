ФАС РФ согласовала цену на первый биоаналог парнапарина натрия

Оригинальный препарат «Флюксум» производит, согласно данным из ГРЛС, итальянская фармкомпания «Альфасигма С.п.А». Препарат был зарегистрирован в России в ноябре 2013 года. Регудостоверение на него действует до конца 2025 года.

Российский препарат «Парнапарин натрия велфарм» производства «Велфарм-М» получил РУ в сентябре 2025 года, оно будет действовать в течение пяти лет.