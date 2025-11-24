ФАС РФ согласовала цену на первый дженерик луразидона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат «Луразидон Кроно» (МНН луразидон), который применяется при шизофрении и биполярном аффективном расстройстве (БАР) I-го типа, об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Препарат входит в Перечень ЖНВЛП. Цена за 28 таблеток препарата в дозировке 20 мг согласована на уровне 1 660 руб., при этом цена за такую же упаковку референтного препарата составляет 1 898 руб. (на 12,49% дороже).