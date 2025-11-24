Новости
ФАС РФ согласовала цену на первый дженерик луразидона

24.11.2025
16:12
ДинаКоблова
ФАС России согласовала цену на первый отечественный дженерик «Луразидон Кроно» (МНН луразидон) для терапии шизофрении и биполярного расстройства I типа. Стоимость снижена на 12,49% по сравнению с оригинальным препаратом «Латуда».
Фото: 123rf.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат «Луразидон Кроно» (МНН луразидон), который применяется при шизофрении и биполярном аффективном расстройстве (БАР) I-го типа, об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Препарат входит в Перечень ЖНВЛП. Цена за 28 таблеток препарата в дозировке 20 мг согласована на уровне 1 660 руб., при этом цена за такую же упаковку референтного препарата составляет 1 898 руб. (на 12,49% дороже).

Регистрационное удостоверение на оригинальный препарат «Латуда», согласно данным из ГРЛС, получила компания «Анжелини Фарма С.п.А.» (Италия) в июле 2023 года.

Держатель регудостоверения на отечественный дженерик ООО «Кронофарм». «Луразидон Кроно» зарегистрирован в августе 2025 года.

