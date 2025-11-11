ФАС РФ уточнила правила закупки препаратов с отсутствующими в Перечне ЖНВЛП формами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила своим территориальным органам, а также государственным и муниципальным заказчикам письмо с разъяснением порядка закупки препаратов, лекарственные формы которых не включены в Перечень ЖНВЛП.

В письме указано, что ФАС России получила жалобы от компаний на то, что их заявки на поставку лекарств незаконно отклоняют. Причиной для отказа является отсутствие в Перечне ЖНВЛП конкретной лекарственной формы препарата, даже если эта форма является эквивалентной той, что есть в перечне, и на этот препарат уже зарегистрирована предельная цена.

Служба указывает, что в таком случае отклонение заявок «является неправомерным и нарушает требования Закона о контрактной системе».

Главным доказательством того, что препарат относится к ЖНВЛП, является факт регистрации на него предельной отпускной цены в Государственном реестре предельных отпускных цен (ГРПОЦ). Если цена в ГРПОЦ есть, препарат считается входящим в Перечень ЖНВЛП, даже если в ГРЛС стоит отметка «Нет».

Кроме того, в 2024 году ФАС РФ и Минздрав РФ уже провели работу по унификации и агрегированию лекарственных форм в Перечне ЖНВЛП в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1009 от 25.07.2024. Так, наличие эквивалентной формы является достаточным основанием.