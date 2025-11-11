Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

ФАС РФ уточнила правила закупки препаратов с отсутствующими в Перечне ЖНВЛП формами

11.11.2025
14:56
ДинаКоблова
ФАС России определила критерии оценки лекарств при госзакупках, устранив противоречия между разными реестрами. Письмо с разъяснениями направлено в территориальные органы, государственным и муниципальным заказчикам.
Фото: 123rf.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила своим территориальным органам, а также государственным и муниципальным заказчикам письмо с разъяснением порядка закупки препаратов, лекарственные формы которых не включены в Перечень ЖНВЛП.

В письме указано, что ФАС России получила жалобы от компаний на то, что их заявки на поставку лекарств незаконно отклоняют. Причиной для отказа является отсутствие в Перечне ЖНВЛП конкретной лекарственной формы препарата, даже если эта форма является эквивалентной той, что есть в перечне, и на этот препарат уже зарегистрирована предельная цена.

Служба указывает, что в таком случае отклонение заявок «является неправомерным и нарушает требования Закона о контрактной системе».

Главным доказательством того, что препарат относится к ЖНВЛП, является факт регистрации на него предельной отпускной цены в Государственном реестре предельных отпускных цен (ГРПОЦ). Если цена в ГРПОЦ есть, препарат считается входящим в Перечень ЖНВЛП, даже если в ГРЛС стоит отметка «Нет».

Кроме того, в 2024 году ФАС РФ и Минздрав РФ уже провели работу по унификации и агрегированию лекарственных форм в Перечне ЖНВЛП в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1009 от 25.07.2024. Так, наличие эквивалентной формы является достаточным основанием.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.