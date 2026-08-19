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ФАС РФ возбудила антимонопольное дело в отношении «Гротекса»

19.08.2026
16:05
ДинаКоблова
ФАС РФ возбудила антимонопольное дело в отношении фармкомпании «Гротекс». Производитель ввел в оборот дженерик до истечения срока действия патента на оригинальный препарат.
Фото: пресс-служба ФАС РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении производителя лекарств «Гротекс», сообщили в пресс-службе органа.

В ФАС России обратились компания «Берингер Ингельхайм» (Boehringer Ingelheim) и представитель обладателя патента, охраняющего действующее вещество эмпаглифлозин. Эмпаглифлозин содержится в препарате «Джардинс» производства «Берингер Ингельхайм Фарм ГмбХ и Ко». Срок действия патента на лекарство истекает в ноябре 2029 года.

Российская фармкомпания «Гротекс» ввела в оборот препарат для терапии сахарного диабета 2-го типа «Эмфорикс» с тем же действующим веществом до истечения срока действия патента на оригинал и без согласия патентообладателя.

«Эмфорикс» — гипогликемическое пероральное средство, первый российский дженерик с МНН эмпаглифлозин. В апреле ФАС РФ согласовала цены на лекарство.

Служба возбудила антимонопольное дело. Комиссия проверит действия «Гротекс» на предмет соответствия ст. 14.5 закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

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