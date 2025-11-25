ФАС РФ выдала предупреждение «дочке» фармкомпании Ipsen

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение дочерней компании международной биофармацевтической компании Ipsen, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

«В коммерческой политике организации содержались экономически и технологически необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера за предыдущий календарный год», — указано в сообщении.

На основании этого Ipsen отказал компании «Фарм-Трэйд» в заключении договора поставки препаратов «Соматулин Аутожель», «Кабометикс» и «Диферелин» в отдельных лекарственных формах.

ФАС РФ попросила организацию:

исключить указанные пункты из документа;

на недискриминационных условиях повторно рассмотреть решение по заявке компании «Фарм-Трэйд».

Срок исполнения предупреждения — 60 дней с момента получения. Если компания его не исполнит, то ФАС РФ возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

С 2024 года ФАС РФ выдала четырем фармкомпаниям предупреждения о необходимости устранения нарушений, связанных с наличием в коммерческих политиках экономически необоснованных условий к партнерам. О том, как наказывают компании, которые злоупотребляют доминирующим положением, читайте в номере «ФВ» № 20—21 (1179—1180) от 09.09.2025 года.