ФАС РФ выдала предупреждение «дочке» фармкомпании Ipsen

25.11.2025
12:37
ДинаКоблова
ФАС РФ выдала предупреждение дочерней компании Ipsen из-за экономически необоснованных требований к выручке потенциального партнера. Компания должна за 60 дней исключить дискриминационные условия из коммерческой политики и повторно рассмотреть заявку дистрибьютора «Фарм-Трэйд» на поставку трех препаратов.
Фото: пресс-служба ФАС РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение дочерней компании международной биофармацевтической компании Ipsen, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

«В коммерческой политике организации содержались экономически и технологически необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера за предыдущий календарный год», — указано в сообщении.

На основании этого Ipsen отказал компании «Фарм-Трэйд» в заключении договора поставки препаратов «Соматулин Аутожель», «Кабометикс» и «Диферелин» в отдельных лекарственных формах.

ФАС РФ попросила организацию:

  • исключить указанные пункты из документа;
  • на недискриминационных условиях повторно рассмотреть решение по заявке компании «Фарм-Трэйд».

Срок исполнения предупреждения — 60 дней с момента получения. Если компания его не исполнит, то ФАС РФ возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

С 2024 года ФАС РФ выдала четырем фармкомпаниям предупреждения о необходимости устранения нарушений, связанных с наличием в коммерческих политиках экономически необоснованных условий к партнерам. О том, как наказывают компании, которые злоупотребляют доминирующим положением, читайте в номере «ФВ» № 20—21 (1179—1180) от 09.09.2025 года.

Читать материал полностью

09.09.2025
Держать строй. Как наказывают компании, которые злоупотребляют доминирующим положением
Фармацевтический вестник №20-21 (1179-1180) / 2025

