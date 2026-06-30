Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиРегуляторика

ФАС России признала «Алкой-фарм» нарушителем из-за оформления упаковки БАД

30.06.2026
17:45
ДинаКоблова
ФАС России признала производителя «Алкой-фарм» нарушителем за дизайн биодобавки, схожий с БАД выпуска другой компании. Антимонопольная служба предписала снять с продажи товар, который вводит покупателей в заблуждение. 
Фото: пресс-служба ФАС России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала действия производителя лекарственных препаратов «Алкой-фарм» недобросовестной конкуренцией, подробности рассказали в пресс-службе антимонопольного органа.

В ведомство обратилась компания «Про.мед.цс», которая реализует биодобавку «Селцинк Плюс». «Она получила широкую известность среди потребителей благодаря длительному присутствию на рынке», — отметили в ФАС РФ.

Компания «Алкой-фарм» ввела в продажу БАД «Селен+Цинк VIT» в оформлении, «сходном до степени смешения» с упаковкой товара заявителя. В антимонопольной службе считают, что такие действия могли сформировать у потребителей ложное впечатление о производителе продукции и привести к неправомерному использованию репутации правообладателя.

Служба признала компанию нарушившей п.1 ст.14.6 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции». ФАС РФ предписала прекратить реализацию «Селен+Цинк VIT» в схожем с упаковкой «Селцинк Плюс» оформлении.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.