ФАС России признала «Алкой-фарм» нарушителем из-за оформления упаковки БАД

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала действия производителя лекарственных препаратов «Алкой-фарм» недобросовестной конкуренцией, подробности рассказали в пресс-службе антимонопольного органа.

В ведомство обратилась компания «Про.мед.цс», которая реализует биодобавку «Селцинк Плюс». «Она получила широкую известность среди потребителей благодаря длительному присутствию на рынке», — отметили в ФАС РФ.

Компания «Алкой-фарм» ввела в продажу БАД «Селен+Цинк VIT» в оформлении, «сходном до степени смешения» с упаковкой товара заявителя. В антимонопольной службе считают, что такие действия могли сформировать у потребителей ложное впечатление о производителе продукции и привести к неправомерному использованию репутации правообладателя.

Служба признала компанию нарушившей п.1 ст.14.6 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции». ФАС РФ предписала прекратить реализацию «Селен+Цинк VIT» в схожем с упаковкой «Селцинк Плюс» оформлении.