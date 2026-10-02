ФАС России признала «Гротекс» нарушителем антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала действия фармкомпании «Гротекс» недобросовестной конкуренцией, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.
«Гротекс» разослал в аптечные сети письма о том, что «Атолл» (100% принадлежат ПАО «Озон Фармацевтика») нарушает его исключительные права на препараты для улучшения иммунной системы. При этом никаких документов, подтверждающих эти сведения, компания не приложила.
ФАС России выдала организации предупреждение о необходимости прекратить действия, дискредитирующие конкурента. В установленный срок «Гротекс» его не исполнил. Орган возбудил в отношении фармкомпании дело, признал ее нарушившей антимонопольное законодательство и выдал обязательное для исполнения предписание. «Гротексу» необходимо:
- прекратить распространение недостоверной информации;
- отозвать ранее направленные письма;
- опубликовать на официальном сайте текст опровержения содержащихся в письмах сведений.
Антимонопольная служба проконтролирует исполнение выданного предписания.
В апреле «Гротекс» обратилась в суд с иском о защите исключительных прав на патенты, которые используются при производстве препарата «Трекрезан». Ответчиками выступают ГК «Озон Фармацевтика» и аптечная сеть «Мелздрав 3». Согласно информации в картотеке арбитражных дел, исковое заявление оставлено без движения.
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