ФАС России признала «Гротекс» нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала действия фармкомпании «Гротекс» недобросовестной конкуренцией, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

«Гротекс» разослал в аптечные сети письма о том, что «Атолл» (100% принадлежат ПАО «Озон Фармацевтика») нарушает его исключительные права на препараты для улучшения иммунной системы. При этом никаких документов, подтверждающих эти сведения, компания не приложила.

ФАС России выдала организации предупреждение о необходимости прекратить действия, дискредитирующие конкурента. В установленный срок «Гротекс» его не исполнил. Орган возбудил в отношении фармкомпании дело, признал ее нарушившей антимонопольное законодательство и выдал обязательное для исполнения предписание. «Гротексу» необходимо:

прекратить распространение недостоверной информации;

отозвать ранее направленные письма;

опубликовать на официальном сайте текст опровержения содержащихся в письмах сведений.

Антимонопольная служба проконтролирует исполнение выданного предписания.