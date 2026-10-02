Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармвестник-ТВ
ГлавнаяНовостиРегуляторика

ФАС России признала «Гротекс» нарушителем антимонопольного законодательства

02.10.2026
19:05
ДинаКоблова
ФАС России уличила «Гротекс» в недобросовестной конкуренции. Компания не исполнила предупреждение и теперь обязана отозвать письма аптекам и опубликовать опровержение.
Фото: пресс-служба ФАС России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала действия фармкомпании «Гротекс» недобросовестной конкуренцией, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

«Гротекс» разослал в аптечные сети письма о том, что «Атолл» (100% принадлежат ПАО «Озон Фармацевтика») нарушает его исключительные права на препараты для улучшения иммунной системы. При этом никаких документов, подтверждающих эти сведения, компания не приложила.

ФАС России выдала организации предупреждение о необходимости прекратить действия, дискредитирующие конкурента. В установленный срок «Гротекс» его не исполнил. Орган возбудил в отношении фармкомпании дело, признал ее нарушившей антимонопольное законодательство и выдал обязательное для исполнения предписание. «Гротексу» необходимо:

  • прекратить распространение недостоверной информации;
  • отозвать ранее направленные письма;
  • опубликовать на официальном сайте текст опровержения содержащихся в письмах сведений.

Антимонопольная служба проконтролирует исполнение выданного предписания.

В апреле «Гротекс» обратилась в суд с иском о защите исключительных прав на патенты, которые используются при производстве препарата «Трекрезан». Ответчиками выступают ГК «Озон Фармацевтика» и аптечная сеть «Мелздрав 3». Согласно информации в картотеке арбитражных дел, исковое заявление оставлено без движения.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Используются куки и рекомендательные технологии, которые обеспечивают корректную работу сайта

Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie.
С правилами применения рекомендаций можно ознакомиться по ссылке.