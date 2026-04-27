«Гротекс» судится с ГК «Озон Фармацевтика» в рамках защиты исключительных прав на патент

Компания «Гротекс» намерена защищать в суде свои исключительные права на патенты, которые используются при производстве препарата «Трекрезан». Она подала иск к ГК «Озон Фармацевтика» и АС «Мелздрав 3» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соответствующая отметка имеется в системе «Мой арбитр». Пока иск не принят к рассмотрению.

ООО «Гротекс» подало исковое заявление в арбитражный суд к ПАО «Озон Фармацевтика», ООО «Атолл» (100% принадлежат ПАО) и к аптечной сети ООО «Мелздрав 3», с которой производителя связывают партнерские отношения. Как сообщает канал «ФармАналитика», истец обратился за судебной защитой своих исключительных прав на патенты РФ № 2806642 и № 2806534, которые относятся к МНН оксиэтиламмония метилфеноксиацетат («Трекрезан»). Поводом для обращения стал вывод на рынок «Озоном» препарата с тем же МНН под торговым наименованием «Иммунотрезан».

«Гротекс» использует предусмотренные законодательством механизмы защиты результатов интеллектуальной деятельности и исключительных прав. Компания исходит из необходимости разрешения спора исключительно в правовом поле. Компания «Гротекс» призывает всех фармдистрибьюторов и аптечные сети проявить осмотрительность до решения суда, чтобы исключить риски привлечения к солидарной ответственности за оборот продукции», — сообщили каналу «ФармАналитика» в пресс-службе Solopharm.

В компании «Озон Фармацевтика» отрицают какие-либо нарушения со своей стороны: «Юридическая экспертиза и решение Федеральной антимонопольной службы подтвердили отсутствие оснований для подобных утверждений. Производство препарата «Иммунотрезан» осуществляется в строгом соответствии с законодательством». Ответчик по иску расценивает текущую кампанию «Гротекса» «как попытку недобросовестного продвижения собственного препарата».

Первые опытные партии препарата «Трекрезан» были выработаны в ЦЗЛ «Усолье-Сибирского химфармкомбината» еще в 1975 году, следует из текста СИП 2 сентября 2024 года. Опытные партии выпущены в 1990-е годы. Исключительное право на соответствующий товарный знак в разное время принадлежало нескольким компаниям: ООО «Витанта», Unimatrix Ventures Ltd. (Кипр), а с 2020 года — Nеlovia Ltd. (Кипр, учредитель «Гротекса»). Последняя наладила массовое производство препарата на площадке Solopharm в Санкт-Петербурге. Согласно ГРЛС, «Трекрезан» в сиропе был зарегистрирован компанией «Гротекс» в сентябре 2024 года, в таблетках — 16 июня 2025 года. «Иммунотрезан» в таблетках был зарегистрирован компанией «Атолл» 4 июня 2025 года. На сайте «Мелодия здоровья» в регионе Москва первый препарат 200 мг 10 таблеток продается по цене 584 руб., второй (200 мг 10 таблеток) — 554 руб.

В картотеке дела имеется отметка о ходатайствах от «Гротекса» и «Мелздрава 3» о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда. Не исключено, что речь идет о том, чтобы спор рассматривал Суд по интеллектуальным правам.