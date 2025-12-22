Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармПроекции 2026
ГлавнаяНовостиРегуляторика

ФАС России согласовала цену на отечественный дженерик флупентиксола

22.12.2025
11:46
ДинаКоблова
ЕленаКалиновская
ФАС России согласовала стоимость первого отечественного дженерика флупентиксол в форме раствора для инъекций — на 7,5% ниже оригинального препарата. Речь идет о «Флупентиксол Велфарм», он будет стоить 906 руб.
Фото: пресс-служба ФАС РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат «Флупентиксол Велфарм» (МНН флупентиксол) для поддерживающего лечения шизофрении и других психотических состояний, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Стоимость упаковки раствора для внутримышечного введения дженерика из десяти ампул объемом 1 мл в дозировке 20 мг/мл согласована на уровне 906 руб. Цена за аналогичную дозировку референтного препарата «Флюанксол» зарегистрирована на уровне 980 руб. — на 7,5% выше отечественного дженерика.

Оригинальный препарат «Флюанксол» производства датской H. Lundbeck A/S, согласно данным из ГРЛС, получил государственную регистрацию в России в 2008 году в форме таблеток и раствора для внутримышечного введения с бессрочным разрешением на обращение. В 2019 году регудостоверение датской компаниии выдали на таблетки, покрытые пленочной оболочкой, срок действия РУ — до конца 2025 года.

Первым российским дженериком флупентиксола стал «Флупентиксол-натив» производства ООО «ФармМентал групп». Препарат выпускается в форме таблеток. Лекарство зарегистрировано в конце 2018 года, РУ действует до конца 2025 года.

«Флупентиксол Велфарм» от «Велфарм-М» стал первым дженериком в форме раствора для внутримышечного введения. Он зарегистрирован в октябре 2025 года, РУ действует до 2030 года.

Пока только «Велфарм-М» получил регистрацию на флупентиксол по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и будет обращаться после 1 января 2026 года. Подали ли другие производители заявки на приведение в соответствие с требованиями ЕАЭС, неизвестно.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.