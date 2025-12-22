ФАС России согласовала цену на отечественный дженерик флупентиксола

Оригинальный препарат «Флюанксол» производства датской H. Lundbeck A/S, согласно данным из ГРЛС, получил государственную регистрацию в России в 2008 году в форме таблеток и раствора для внутримышечного введения с бессрочным разрешением на обращение. В 2019 году регудостоверение датской компаниии выдали на таблетки, покрытые пленочной оболочкой, срок действия РУ — до конца 2025 года.

Первым российским дженериком флупентиксола стал «Флупентиксол-натив» производства ООО «ФармМентал групп». Препарат выпускается в форме таблеток. Лекарство зарегистрировано в конце 2018 года, РУ действует до конца 2025 года.

«Флупентиксол Велфарм» от «Велфарм-М» стал первым дженериком в форме раствора для внутримышечного введения. Он зарегистрирован в октябре 2025 года, РУ действует до 2030 года.