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ФАС России возбудила антимонопольные дела против «Тевы» и «Гротекса»

07.09.2026
12:39
ДинаКоблова
ФАС России заподозрила компании «Тева» и «Гротекс» в недобросовестной конкуренции из-за выпуска дженериков апиксабана до истечения патента «Пфайзер Инновации». Оригинальный препарат «Эликвис» защищен до февраля 2027 года. Ранее «Тева» подала иск к «Пфайзер Инновации» о защите исключительных прав.
Фото: 123rf.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки недобросовестной конкуренции при введении в оборот воспроизведенных лекарств «Апиксанта» и «Апиклис» для профилактики инсультов и тромбозов, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. Препараты производят фармкомпании «Тева» и «Гротекс».

Оба препарата содержат действующее вещество апиксабан. В ФАС России обратилась компания «Пфайзер Инновации» и представитель патентообладателя на апиксабан. Заявители сообщили, что «Тева» и «Гротекс» ввели в гражданский оборот препараты «Апиксанта» и «Апиклис» до истечения срока действия патента на оригинальный препарат.

МНН апиксабан содержится в антикоагулянте «Эликвис» производства «Пфайзер Инновации». Срок действия патента на вещество истекает в феврале 2027 года.

ФАС России возбудила антимонопольные дела. Комиссия проверит действия двух компаний на соответствие ст.14.5 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

«ФВ» направил запросы участникам дела.

В августе Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск «Тева» о защите исключительных прав. Ответчиком выступает «Пфайзер Инновации». В ответ на запрос «ФВ» в пресс-службе Teva сообщили, что подали иск для защиты своих законных экономических интересов, связанных с беспрепятственным введением в гражданский оборот на территории России апиксабана.

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