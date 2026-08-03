Teva судится с Pfizer о защите исключительных прав

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Teva к Pfizer о защите исключительных прав. Соответствующая отметка находится в картотеке суда, обратил внимание «ФВ». Предварительное заседание назначено на 6 октября.

Из материалов дела не видно, о каких именно правах и препаратах идет речь. «ФВ» направил сторонам запросы.

Известно, что в июне 2026 года Teva получила отказ Роспатента на возражения против правовой охраны патента № 2345993 в отношении апиксабана, дистрибуцией которого занимается Pfizer. Ранее израильская компания заявила о своем намерении вывести на российский рынок дженерик препарата (письмо с анонсом лонча она направила контрагентам в марте этого года). По ее мнению, апиксабан не имеет в тексте патента ни одного примера применения для указанных там же тромбоэмболических заболеваний, зато имеется несоответствие конкретных химических соединений в структуре вещества.

Решение Роспатента оспаривается Teva в Суде по интеллектуальным правам (дело № СИП-609/2026), прокомментировал «ФВ» адвокат, руководитель Практики разрешения споров «Инфралекс» Михаил Гусев. Он предположил, что текущий спор о защите исключительных прав ООО «Тева» может быть связан как раз с этой ситуацией.

«Однако не можем исключить и иные основания для возникновения спора, учитывая давнюю историю компаний, широкую линейку препаратов, которые реализуются, в том числе в РФ, — сказал юрист. — Споры между фармгигантами Teva и Pfizer десятилетие назад были известны судам, в том числе арбитражным в России».

В июле 2025 года Teva направила иск с требованиями к патентообладателю — BMS предоставить простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения из патента 2345993, а к Роспатенту – зарегистрировать передачу прав. В качестве третьего лица в деле участвует Pfizer. Рассмотрение дела было приостановлено до рассмотрения Роспатентом возражений против выдачи спорного патента. Однако апелляционный суд с этим не согласился и производство возобновил. Несмотря на возражения BMS, в мае этого года кассационная инстанция оставила это решение в силе.

В 2011 году спор между Teva и Pfizer вокруг препарата с МНН силденафил завершился соглашением об урегулировании.