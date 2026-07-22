ФАС России возбудила дело против производителя из‑за восьмикратного роста цены на препарат

ФАС России по итогам анализа рынка возбудила дело в отношении ООО «Фирма «Фермент», выпускающего препарат «Бифилиз (ВИГЭЛ)» (МНН бифидобактерии бифидум + лизоцим). Поводом для проверки послужили обращения граждан о резком росте стоимости препарата. Он не входит в Перечень ЖНВЛП, поэтому его цена не подлежит государственному регулированию. Вместе с тем полных аналогов на рынке нет. Служба указывает, что производитель занимает доминирующее положение на рынке и обязан соблюдать требования антимонопольного законодательства, включая запрет на установление монопольно высокой цены.

«ФАС России установила, что в анализируемый период условия обращения препарата на рынке существенно не изменились, а экономически обоснованных причин для роста затрат на его производство не выявлено. Несмотря на это, компания увеличила отпускную цену препарата в восемь раз с 500 до 4000 руб.», — говорится в сообщении регулятора.

Антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения п.1 ч.1 ст.10 закона «О защите конкуренции». В случае, если нарушение будет доказано, производителю грозит административный штраф, размер которого будет определен с учетом характера и последствий выявленного нарушения.

Препарат «Бифилиз (ВИГЭЛ)» относится к пробиотикам на основе бифидобактерий и лизоцима и применяется для лечения и профилактики дисбактериоза и кишечных инфекций у детей и взрослых.