FDA одобрило первый блокатор миостатина для лечения спинальной мышечной атрофии

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Isembyld (апитегромаб/apitegromab) — первое средство для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), которое напрямую препятствует потере мышечной массы, а не корректирует генетическую первопричину заболевания. Разработку компании Scholar Rock можно использовать как для взрослых, так и для детей старше двух лет, в дополнение к терапии, направленной на ген SMN2.

СМА — редкая прогрессирующая нейромышечная патология, которую диагностируют примерно у одного из 10 тыс. новорожденных. Ее вызывает дефектный ген SMN1, который не производит белок SMN, необходимый для нормальной работы и выживания двигательных нейронов. Без них мышцы перестают получать электрические сигналы от головного и спинного мозга, а значит, не могут сокращаться и полностью расслабляются. Они начинают истончаться, уменьшаться в объеме и постепенно замещаться жировой или соединительной тканью.

У человека есть резервный ген SMN2, но обычно он производит лишь неполноценную, укороченную версию того же белка. До 2016 года эффективных методов лечения СМА не существовало. Тогда впервые была зарегистрирована «Спинраза» (нусинерсен) от Biogen, которая вводится в спинномозговой канал и заставляет SMN2 синтезировать больше SMN. В 2019-м появилась генная терапия «Золгенсма» (онасемноген абепарвовек) швейцарской Novartis, которая доставляет в организм функционирующую копию SMN1, а год спустя — сироп для приема внутрь «Эврисди» (рисдиплам), который, как и «Спинраза», воздействует на SMN2.

Все три спасают жизни младенцев, которые раньше умирали в раннем возрасте, и позволяют избежать искусственной вентиляции легких, но при более тяжелых формах болезни не могут восстановить двигательные функции — к примеру, вернуть способность ходить без посторонней помощи. С годами состояние неизбежно ухудшается.

Механизм действия нового лекарства принципиально иной. Это рекомбинантное моноклональное антитело, которое блокирует активацию миостатина — белка, в норме сдерживающего рост мышечной ткани. Подавляя его, апитегромаб стимулирует наращивание и укрепление мышечной массы.

Регистрацию одобрили по итогам III фазы клинических испытаний SAPPHIRE (NCT05156320) с участием 188 человек в возрасте от двух лет до 21 года, не способных самостоятельно передвигаться. До этого они уже использовали рисдиплам или нусинерсен. Им начали давать дополнительно апитегромаб в дозировке 10 или 20 мг/кг либо плацебо. Внутривенные инфузии проводили каждые четыре недели примерно в течение года.

Для анализа изменений двигательных функций применялась расширенная шкала Хаммерсмита (HFMSE) — стандартизованный тест, оценивающий способность выполнять базовые движения: сидеть, ползать, стоять, ходить. Разница в показателях между теми, кто получал 10 мг/кг препарата в комбинации с одним из модификаторов сплайсинга SMN2, и контрольной группой составила 2,2 балла (максимальное значение — 66). Улучшение двигательных функций на три балла и более отмечено у 34,2% добровольцев, которым давали препарат, и у 13,5% — в группе плацебо.

Среди побочных эффектов — риск серьезных переломов костей (9% случаев в экспериментальной группе против 2% в контрольной). Кроме того, как минимум у 20% пациентов, которым вводили разработку, встречались инфекции верхних дыхательных путей, рвота, кашель, другие вирусные инфекции, головная боль, гастроэнтерит (воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, как правило, из-за вируса), фарингит (боль в горле) и аллергические проявления.

В сентябре 2025 года FDA отклонило заявку на регистрацию препарата из-за нарушений, обнаруженных на заводе Catalent Indiana — партнера Scholar Rock, отвечавшего за выпуск конечного продукта.

Как сообщается, стоимость годового курса составит порядка 310 тыс. долл. Конечная сумма будет зависеть от массы тела больного и условий страховки. При весе в 35—45 кг потребуется около трех флаконов раз в четыре недели. Установленная для дистрибьюторов цена за одну штуку — 11 659 долл. Аналитики Leerink Partners прогнозируют, что препарат будет приносить своему производителю ежегодно около 2 млрд долл. выручки.