FDA одобрило первый неантипсихотик для лечения психомоторных симптомов при деменции

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использовать препарат Ауvelity (dextromethorphan + bupropion/дексторметорфан + бупропион) компании Axsome Therapeutics при симптомах чрезмерного психомоторного возбуждения на фоне деменции, вызванной болезнью Альцгеймера. Об этом говорится в пресс-релизе фармацевтического производителя.

Излишняя двигательная активность (бесцельное хождение из стороны в сторону, перекладывание предметов, совершение повторяющихся действий), суетливость (переминание с ноги на ногу, потирание рук, неспособность усидеть на месте), ускоренная и часто нервная речь, повышенная раздражительность, нетерпеливость, внутреннее чувство дискомфорта, невозможность сосредоточиться и расслабиться — проявления деменции, которые также называют ажитацией. Они встречаются у 76% людей с болезнью Альцгеймера из-за разрушения префронтальной коры и областей головного мозга, отвечающих за контроль импульсов и эмоций. Их возникновение коррелирует с более быстрым ухудшением когнитивных функций и повышенным риском смерти.

Ауvelity — первое неантипсихотическое средство, одобренное для подавления психомоторных симптомов, связанных с деменцией. Это второе показание лекарства. В 2022 году американский регулятор одобрил его для лечения большого депрессивного расстройства (БДР).

Препарат состоит из двух действующих веществ. Декстрометорфан блокирует NMDA-рецепторы — ионные каналы, через которые нейроны передают возбуждающие сигналы. Бупропион — атипичный антидепрессант, который тормозит обратный захват дофамина и норадреналина, чтобы повысить их концентрацию в синаптической щели, тем самым улучшая настроение и когнитивные функции. Дополнительно он угнетает фермент CYP2D6, который расщепляет декстрометорфан.

Заявка на регистрацию была подкреплена четырьмя клиническими испытаниями (КИ) с участием более 1000 человек. Во II—III фазе КИ ADVANCE-1 Ауvelity, принимавшийся перорально раз в день на протяжении пяти недель, превзошел плацебо в подавлении симптомов ажитации — оценка проводилась по шкале Коэна—Мансфилда (CMAI). В III фазе КИ ACCORD-2 пациентов, у которых был отмечен терапевтический эффект от таблеток, случайным образом разделили на две группы: одни продолжили их принимать, другие перешли на плацебо. Среди тех, кто получал лекарство, риск рецидива оказался в 3,6 раза ниже. В III фазе КИ ADVANCE-2 препарат не показал значимого преимущества над плацебо, однако FDA сочло имеющиеся данные достаточными для подтверждения эффективности.

Axsome намерена сохранить ту же цену на Ауvelity — 1248 долл. за месячный курс. Для лечения ажитации уже применяется «Рексалти» (брекспипразол) от датской Lundbeck и японской Otsuka — атипичный антипсихотик, одобренный в 2023 году. Однако на этикетке конкурента есть предупреждение, выделенное черной рамкой: повышенный риск смерти при психозе у больных деменцией. У Ауvelity нет такого побочного эффекта, но препарат может вызывать суицидальные мысли.