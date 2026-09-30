FDA одобрило первый препарат для лечения основной причины синдрома каменного человека

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Atebrioz (зилургисертиб/zilurgisertib) для лечения прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазии (ФОП) — одного из самых редких и тяжелых генетических заболеваний, также известного как «синдром каменного человека». Это третье лекарство от него на американском рынке и первая в мире разработка, которая прямо воздействует на причину патологии, следует из пресс-релиза компаний-разработчиков — Mirum Pharmaceuticals и Incyte.

Новое средство может назначаться взрослым и подросткам старше 12 лет. Оно выпускается в форме таблеток для приема один раз в день (дозировка 100 мг).

ФОП встречается примерно у одного из 1–2 млн человек. Болезнь вызывает мутация в гене ACVR1, который кодирует рецептор ALK2 — белок, регулирующий костеобразование. Он становится гиперактивным: любое воспаление — ушиб, укол, вирусная инфекция — воспринимается организмом как сигнал к образованию костной ткани. В результате мышцы, сухожилия и связки постепенно и необратимо затвердевают, формируя поверх скелета второй слой, который сковывает тело.

Медианная продолжительность жизни у людей с ФОП — 40—56 лет. Чаще всего смерть происходит из-за окостенения межреберных мышц и дыхательной недостаточности. Первым признаком у 95% новорожденных служит искривленный укороченный большой палец на обеих ногах.

Зилургисертиб — малая молекула, блокирующая ALK2. Она проникает через мембрану и блокирует АТФ-связывающий карман в рецепторе, физически лишая его источника энергии и способности передавать сигнал к костеобразованию внутрь клетки. При этом препарат минимально затрагивает родственные рецепторы ALK1 и ALK3, отвечающие за нормальную работу сосудов и обмен веществ.

В 2023 году американский регулятор зарегистрировал первое лекарство от ФОП — «Сохонос» (паловаротен) от Ipsen. Оно действует через активацию рецепторов ретиноевой кислоты гамма (RARγ), что препятствует прохождению сигналов, заставляющих клетку трансформироваться, и требует коррекции дозы при обострениях. В прошлом месяце был одобрен Pasatru (гаретосмаб/garetosmab) от Regeneron — вводимое внутривенно моноклональное антитело, подавляющее активин А (именно этот иммунный белок связывается с ALK2 в случае травм, но из-за мутации становится главным виновником окостенения) в кровотоке.

В отличие от них, Atebrioz бьет напрямую по генетическому дефекту и имеет таблетированную форму, удобную для использования.

Одобрение основано на данных II фазы клинических испытаний PROGRESS (NCT05090891). В двойном слепом рандомизированном исследовании участвовали 63 человека, получавшие либо 100 мг зилургисертиба ежедневно, либо плацебо в соотношении 1:1 в течение 24 недель, после чего все переходили на открытый прием препарата.

К концу курса средний объем новых костных образований в экспериментальной группе уменьшился на 3,2 см³, тогда как в контрольной — вырос на 24,6 см³. Благодаря лекарству процесс образования новой костной ткани практически полностью (на 99,9%) остановлен. Появление новых костных тканей отмечено лишь у одного добровольца (3,1%), принимавшего разработку, и у пяти (16,7%) в группе плацебо — риск развития снижен на 81%.

Начало продаж запланировано на октябрь 2026 года. Заявку на регистрацию разработки также рассматривает Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).