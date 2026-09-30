FDA одобрило препарат от синдрома Аллана — Херндона — Дадли

Синдром Аллана — Херндона — Дадли — редкое генетическое заболевание, сцепленное с X-хромосомой. Его причина — мутация в гене SLC16A2, из‑за которой нарушается работа MCT8. Этот белок выполняет роль переносчика трийодтиронина (T3) — активного гормона щитовидной железы — внутрь нервных клеток. Из‑за дисфункции MCT8 гормон не может преодолеть гематоэнцефалический барьер и попасть в головной мозг, что вызывает гормональный дефицит и тормозит нормальное развитие нервной системы.

Одновременно T3 накапливается в крови до токсичных уровней. Сердце, мышцы, почки поглощают его избыток через альтернативные транспортные белки, что приводит к периферическому тиреотоксикозу — системному отравлению организма гормонами щитовидной железы.

При рождении дети с этой патологией могут выглядеть здоровыми, но первые признаки обычно проявляются уже в младенчестве. Из‑за мышечной гипотонии ребенок теряет способность удерживать голову и сидеть. Со временем возникают спастичность, судороги, параличи, непроизвольные движения и ограничение подвижности суставов. Большинство больных оказываются прикованы к инвалидному креслу. Познавательные способности сильно ограничены, речь зачастую отсутствует, хотя дети сохраняют эмоциональную отзывчивость и стремление к социальному взаимодействию. Избыток T3 в крови разгоняет метаболизм, поэтому пациенты страдают мышечной дистрофией, плохо набирают вес, сталкиваются с тахикардией и обильным слюнотечением.

Диагноз подтверждается секвенированием гена SLC16A2 на фоне характерного гормонального профиля — большого количества свободного T3 при нормальном или слегка повышенном тиреотропном гормоне (ТТГ).

До этого лечение было только симптоматическим: лечебная физкультура, кормление через зонд при нарушении глотания и противосудорожные средства.