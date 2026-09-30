FDA одобрило препарат от синдрома Аллана — Херндона — Дадли
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Emcitate (тиратрикол/tiratricol) от шведской компании Egetis Therapeutics для лечения дефицита транспортера монокарбоксилатов 8 (MCT8) — первое в истории лекарственное средство, официально зарегистрированное на американском рынке против этого заболевания. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
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Синдром Аллана — Херндона — Дадли — редкое генетическое заболевание, сцепленное с X-хромосомой. Его причина — мутация в гене SLC16A2, из‑за которой нарушается работа MCT8. Этот белок выполняет роль переносчика трийодтиронина (T3) — активного гормона щитовидной железы — внутрь нервных клеток. Из‑за дисфункции MCT8 гормон не может преодолеть гематоэнцефалический барьер и попасть в головной мозг, что вызывает гормональный дефицит и тормозит нормальное развитие нервной системы.
Одновременно T3 накапливается в крови до токсичных уровней. Сердце, мышцы, почки поглощают его избыток через альтернативные транспортные белки, что приводит к периферическому тиреотоксикозу — системному отравлению организма гормонами щитовидной железы.
При рождении дети с этой патологией могут выглядеть здоровыми, но первые признаки обычно проявляются уже в младенчестве. Из‑за мышечной гипотонии ребенок теряет способность удерживать голову и сидеть. Со временем возникают спастичность, судороги, параличи, непроизвольные движения и ограничение подвижности суставов. Большинство больных оказываются прикованы к инвалидному креслу. Познавательные способности сильно ограничены, речь зачастую отсутствует, хотя дети сохраняют эмоциональную отзывчивость и стремление к социальному взаимодействию. Избыток T3 в крови разгоняет метаболизм, поэтому пациенты страдают мышечной дистрофией, плохо набирают вес, сталкиваются с тахикардией и обильным слюнотечением.
Диагноз подтверждается секвенированием гена SLC16A2 на фоне характерного гормонального профиля — большого количества свободного T3 при нормальном или слегка повышенном тиреотропном гормоне (ТТГ).
До этого лечение было только симптоматическим: лечебная физкультура, кормление через зонд при нарушении глотания и противосудорожные средства.
Действующее вещество Emcitate — тиратрикол, природный метаболит гормонов щитовидной железы и агонист рецепторов тиреоидных гормонов. Благодаря другой химической структуре он проникает в клетки центральной нервной системы через альтернативные транспортные каналы (OATP1C1 и другие), которые при синдроме Аллана — Херндона — Дадли работают нормально, — в обход поврежденного MCT8. Попав внутрь нейронов, тиратрикол связывается с ядерными рецепторами TR-альфа и TR-бета, имитируя действие естественного T3 и запуская транскрипцию генов, необходимых для созревания нейронов и формирования миелиновой оболочки.
Параллельно препарат действует на гипоталамо-гипофизарную систему по принципу отрицательной обратной связи: сигнализирует организму, что гормонов достаточно. В результате щитовидная железа снижает выработку собственного T3, его уровень в крови нормализуется, а симптомы тиреотоксикоза — тахикардия, мышечное истощение, потеря веса — уходят.
Разработка выпускается в форме жидкой суспензии, принимаемой внутрь раз в день или через зонд. Ее эффективность подтверждена в III фазе клинических испытаний ReTRIACt (NCT05579327) с участием 16 детей старше четырех лет. Они принимали тиратрикол в качестве поддерживающего лечения до начала исследования. На 30 дней их случайным образом разделили на две группы: одна продолжала принимать тиратрикол, вторая получала плацебо. В контрольной группе уровень T3 вырос на 59%, в отличие от экспериментальной, где показатели остались в пределах нормы. Согласно данным еще одного КИ — Triac Trial I (NCT02060474), при использовании лекарства с нуля средняя концентрация гормона снижается более чем на 63% к 12-му месяцу.
Европейская комиссия зарегистрировала Emcitate в феврале 2025 года.
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