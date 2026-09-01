FDA разрешило использовать тирзепатид для профилактики болезней сердца

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) расширило показания для противодиабетического препарата Mounjaro (тирзепатид) фармацевтической компании Eli Lilly, следует из ее пресс-релиза. Теперь лекарство можно назначать взрослым с сахарным диабетом 2-го типа для снижения риска инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Регистрация основана на данных III фазы клинических испытаний (КИ) SURPASS-CVOT с участием свыше 13 тыс. человек из 30 стран. Наблюдение за ними длилось свыше четырех лет (медиана — 210 недель). Исследование впервые сравнивало два инкретиновых миметика: тирзепатид и дулаглутид — бывший бестселлер Eli Lilly, известный под брендом «Трулисити», который получил аналогичное показание еще в 2020 году.

Оба средства показали сопоставимую эффективность. Доля добровольцев, перенесших инфаркт, инсульт или умерших от ССЗ, составила 12% среди тех, кому еженедельно делали подкожные инъекции тирзепатида, и 13% при использовании дулаглутида. При этом в первой группе риск смерти от любых причин оказался на 16% ниже, чем во второй.

Тирзепатид — агонист рецепторов инкретиновых гормонов. Он одновременно активирует рецепторы глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) и глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), тогда как дулаглутид и другие препараты предыдущего поколения воздействуют только на ГПП-1. Двойной механизм позволяет оказывать комплексное действие, существенно превосходя аналоги в нормализации уровня сахара и подавлении аппетита. В 2022 году американский регулятор разрешил применять молекулу для лечения диабета 2-го типа (под брендом Mounjaro), в 2023-м — ожирения (Zepbound), а в 2024-м — апноэ (Zepbound). Примерно у каждого третьего пациента с диабетом 2-го типа ССЗ протекают бессимптомно. Хроническая гипергликемия повреждает сосуды — как крупные, так и мелкие — и провоцирует скрытое развитие атеросклероза. Несвоевременное выявление этого процесса увеличивает вероятность возникновения инфаркта и инсульта.

Семаглутид применяется для профилактики сердечных патологий под брендом «Оземпик» в Соединенных Штатах с 2020 года. В III фазе КИ Sustain 6 разработка датской Novo Nordisk снизила риск инфаркта, инсульта или летального исхода от ССЗ на 26% по сравнению с плацебо.

Соперничество двух фармгигантов не ограничивается сферой кардиологии. В 2025 году семаглутид, помимо диабета 2-го типа и ожирения, был одобрен для замедления прогрессирования хронической болезни почек (ХБП) у диабетиков и лечения метаболически ассоциированного стеатогепатита (MASH). Параллельно его действие изучается при диабетической ретинопатии, сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса, алкогольной зависимости и периферическом атеросклерозе. Eli Lilly оценивает тирзепатид при ХБП, болезни Крона, язвенном колите, остеоартрите коленного сустава, сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса, алкогольной зависимости.

Таблица одобренных и перспективных показаний семаглутида и тирзепатида

Показание Семаглутид Тирзепатид Сахарный диабет 2-го типа Одобрен: FDA — 2017 («Оземпик»), 2019 («Ребелсас»); EMA — 2018 («Оземпик»), 2020 («Ребелсас») Одобрен: FDA — 2022 (Mounjaro), EMA — 2022 (Mounjaro) Ожирение и избыточный вес Одобрен: FDA — 2021 (Wegovy, инъекции), 2025 (Wegovy, таблетки); EMA — 2022 (Wegovy, инъекции), 2026 (Wegovy, таблетки) Одобрен: FDA и EMA — 2023 (Zepbound) Снижение рисков инфаркта, инсульта, смерти от ССЗ Одобрен: FDA — 2020 («Оземпик», для пациентов с диабетом 2-го типа), 2024 (Wegovy, при ожирении), 2025 («Ребелсас», при диабете); EMA — 2020 («Оземпик», при диабете), 2024 (Wegovy, при ожирении), 2025 («Ребелсас», при диабете) Одобрен: FDA — 2026 (Mounjaro, для пациентов с диабетом 2-го типа) Хроническая болезнь почек Одобрен: FDA и EMA — 2024 («Оземпик», для пациентов с диабетом 2-го типа) Исследуется: II фаза, TREASURE-CKD (NCT05536804) Сердечная недостаточность Одобрен: EMA — 2024 (Wegovy);

параллельно исследуется: III фаза STEP-HFpEF (NCT04754750), STEP-HFpEF DM (NCT04915417) Исследуется: III фаза SUMMIT (NCT04847557) — положительный результат, но заявка отозвана в мае 2025 из-за требования FDA провести второе КИ Стеатогепатит (MASH) Одобрен: FDA — 2025 (Wegovy); EMA — 2026 (Kayshild) Исследуется: III фаза SYNERGY-NASH (NCT04166773) Апноэ сна Не одобрен, не исследуется Одобрен: FDA — 2024 (Zepbound) Диабетическая ретинопатия Исследуется: III фаза FOCUS (NCT03811561) В III фазе SURPASS-CVOT (NCT04255433) доказано снижение риска развития заболевания на подгруппе; о планах подавать заявку на отдельное показание неизвестно Болезнь Альцгеймера Завершена III фаза EVOKE (NCT04777396) и EVOKE+ (NCT04777409) — эффект не подтвержден Исследуется: доклинические испытания Алкогольная зависимость Исследуется: II фаза STAR (NCT05520775) Исследуется: Ib фаза NIAAA (NCT07559500) Заболевания кишечника Не одобрен, не исследуется Исследуется (в комбинации с мирикизумабом): IIIb фаза COMMIT-CD (NCT06937099) — при болезни Крона, COMMIT-UC (NCT06937086) — при язвенном колите Заболевание периферических артерий Одобрен: EMA — 2025 («Оземпик», для пациентов с диабетом 2-го типа), FDA разрешило применять его для профилактики инфаркта, инсульта, смерти от ССЗ (в это понятие входит и заболевание периферических артерий) в 2020 при диабете («Оземпик») и в 2024 при ожирении (Wegovy) В III фазе SURPASS-CVOT (NCT04255433) доказано снижение риска развития ишемии ног, тромбозов и необходимости проведения экстренных операций на сосудах на 41% по сравнению с дулаглутидом; о планах подавать заявку на отдельное показание неизвестно (понятие атеросклероза включает в себя и поражение артерий ног, поэтому Mounjaro может назначаться диабетикам для снижения риска инфаркта, инсульта и смерти от ССЗ) Остеоартрит коленного сустава Завершена III фаза STEP 9 (NCT05064735), доказано уменьшение боли на 41,7 балла (всего — 100) по шкале WOMAC на фоне потери веса (в группе плацебо — на 27,5 балла), может назначаться как сопутствующая патология при ожирении Исследуется: III фаза SURMOUNT-OA (NCT05641324)

Источник: пресс-релизы Eli Lilly, Novo Nordisk, FDA, EMA