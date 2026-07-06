ФМБА обновило перечни должностей, обязанных подавать сведения о доходах

ФМБА утвердило перечень должностей, при назначении на которые и при замещении которых служащие и работники обязаны представлять сведения о доходах и имуществе. Приказ № 92 от 27.04.2026 опубликован на портале правовой информации.

Новый документ признает утратившими силу два предыдущих приказа агентства:

№ 4 от 20.01.2014 — Перечень должностей в подведомственных организациях, обязанных подавать сведения о доходах;

№ 90 от 20.05.2016 — Перечень должностей госслужбы в ФМБА, обязанных подавать сведения о доходах.

Вместо них утверждены три перечня: для центрального аппарата ФМБА, для территориальных органов и для подведомственных организаций.

В перечень для центрального аппарата добавлены новые должности: первый заместитель руководителя и статс-секретарь. Из списка исключена должность «консультант». Для советника и ведущего консультанта введено условие: они обязаны подавать сведения о доходах только в том случае, если их должностные обязанности связаны с функциями представителя власти, контролем и надзором, распределением бюджетных средств, проведением госзакупок, управлением госимуществом или выдачей разрешений.

В перечень для подведомственных ФМБА организаций включены отдельные должности, исполнение обязанностей по которым связано с участием в госзакупках.