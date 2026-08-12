ФНС пресекла схему ухода от акцизов через спиртосодержащие лекарства

Выявлена схема вывода спирта в нелегальный оборот под видом спиртосодержащих лекарств. Проверку, в частности, проводила Федеральная налоговая служба (ФНС), об этом «РБК» сообщил собеседник на алкогольном рынке и подтвердил источник, знакомый с результатами инспекции.

По данным издания, фармпроизводители продавали свои спиртосодержащие лекарства техническим компаниям, которые, как правило, позиционировали себя в качестве медицинских организаций и закупали препараты для собственных нужд. Чистый этанол из таких препаратов получить нетрудно: под видом спиртового раствора хлоргексидина, муравьиной кислоты и других антисептиков содержание спирта в них составляет около 90–95%.

После этого технические компании ликвидировались, а спиртосодержащие лекарства продолжали числиться у них в остатках. Документации о дальнейшем движении продукции нет. Всего с начала 2025 года из-за неуплаты акциза по спирту, замаскированному под фармпрепараты, государство могло недополучить около 10 млрд руб.

В июле 2024 года года президент РФ подписал закон о налоговой реформе, который предусматривает введение акцизов на фармсубстанцию этилового спирта с 2025 года. В ноябре 2024 года правительство РФ утвердило правила формирования перечня лекарств, при производстве которых используется этанол объемной долей более 20%.

Как сообщил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, недобросовестные участники рынка злоупотребили правилом о том, что на производство фармсубстанции этанола предусмотрен налоговый вычет. Так, после введения акциза в 2025 году объем ввода в оборот хлоргексидина вырос в 2,1 раза (до 183 тыс. дал) в сравнении с 2024 годом, а производство муравьиной кислоты за тот же период увеличилось в 8,6 раза (до 367 тыс. дал). После выявления схемы объем производимых спиртосодержащих препаратов вернулся на уровень 2024 года и ниже.

В пресс-службе ФНС заявили, что ведомство постоянно проводит мониторинг объемов выпуска, оборота и остатка спиртосодержащих лекарств, в том числе и на основе данных ЦРПТ.