Фонд «Круг добра» запустил сервис для взаимодействия с представителями фармрынка

Фонд «Круг добра» создал «Фармприемную» — это новый канал общения, созданный для того, чтобы поставщики, производители и все, от кого зависит оперативность и своевременность поставок, могли напрямую обсудить свои вопросы с фондом, указали в пресс-службе организации.

«Фармприемная» включает в себя сервис для онлайн-записи представителей фармкомпаний и регулярные встречи с руководством и сотрудниками фонда. Вопросы, с которыми можно туда обратиться, могут быть разными.

«Это может быть представление информации о новых лекарственных препаратах, перспективах выхода новых лекарственных препаратов, информации о препарате из перечня фонда (изменения в инструкции, новые данные клинических исследований, планируемая регистрация или ввод в гражданский оборот и т.д.), обсуждение текущего взаимодействия, и другие», — заявили в фонде.

«Фармприемная» будет работать с 15:00 до 17:00 каждый первый и третий вторник месяца. В зависимости от выбранной темы вопрос будет адресован курирующему директору фонда. Время встречи — интервал в 30 минут, отведенный на один прием. При этом возможность многократной записи на одно и то же время разных участников исключена.

Запись открывается на два месяца вперед. Подать заявку нужно в пятницу (до 18:00), которая предшествует первому или третьему вторнику месяца.