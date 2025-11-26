Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиПроизводство

Где и сколько врачи ищут профессиональную информацию

26.11.2025
18:55
Отделновостей
В среднем российский врач выделяет около часа в день на поиск профессиональной информации, однако только 20% специалистов удается найти нужные данные быстро и легко, показал опрос. ​
Фото: 123rf.com

Большинство врачей (64%) тратят на поиск данных от 30 до 60 минут ежедневно, часто жертвуя личным временем: половина респондентов ищет информацию уже после рабочего дня, и только 41% успевают делать это в рабочие часы. Только 20% находят нужные данные быстро. Главными барьерами становятся перегруженность интернета потребительским контентом, обилие рекламы и требования регистрации на сайтах. Таковы результаты исследования, посвященного цифровым привычкам медицинского сообщества*.

Уровень доверия к информации из интернета находится на среднем уровне — только 12% специалистов полностью доверяют интернету. Факторы недоверия: реклама, отсутствие ссылок на доказательную базу, дублирующиеся материалы.

Ключевые цифры исследования

  • Доверие: лишь 12% врачей полностью доверяют найденной в сети информации (оценка 9—10 баллов).

  • Запросы: чаще всего специалисты ищут клинические рекомендации (23%) и дозировки препаратов (19%).

  • Технологии: 57% врачей уже используют ИИ и онлайн-помощников в работе.

  • Потребности: специалистам не хватает фильтров по уровню доказательности и прямых ссылок на проверенные первоисточники без информационного шума.

2025-11-26_155702.png (122 KB)

* В онлайн-опросе приняли участие 1 540 специалистов здравоохранения со всей России с 15 по 30 октября 2025 года. Исследование провели агентство RX CODE, медицинские порталы «Медицинский вестник» и «МирВрача».

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.