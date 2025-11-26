Где и сколько врачи ищут профессиональную информацию

Большинство врачей (64%) тратят на поиск данных от 30 до 60 минут ежедневно, часто жертвуя личным временем: половина респондентов ищет информацию уже после рабочего дня, и только 41% успевают делать это в рабочие часы. Только 20% находят нужные данные быстро. Главными барьерами становятся перегруженность интернета потребительским контентом, обилие рекламы и требования регистрации на сайтах. Таковы результаты исследования, посвященного цифровым привычкам медицинского сообщества*.

Уровень доверия к информации из интернета находится на среднем уровне — только 12% специалистов полностью доверяют интернету. Факторы недоверия: реклама, отсутствие ссылок на доказательную базу, дублирующиеся материалы.

Ключевые цифры исследования

Доверие: лишь 12% врачей полностью доверяют найденной в сети информации (оценка 9—10 баллов).

Запросы: чаще всего специалисты ищут клинические рекомендации (23%) и дозировки препаратов (19%).

Технологии: 57% врачей уже используют ИИ и онлайн-помощников в работе.

Потребности: специалистам не хватает фильтров по уровню доказательности и прямых ссылок на проверенные первоисточники без информационного шума.

* В онлайн-опросе приняли участие 1 540 специалистов здравоохранения со всей России с 15 по 30 октября 2025 года. Исследование провели агентство RX CODE, медицинские порталы «Медицинский вестник» и «МирВрача».