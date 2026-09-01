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Гендиректором юрлиц сети «Эркафарм» стала Татьяна Рожкова

01.09.2026
10:59
ОльгаКоберник
В нескольких юридических лицах сети «Эркафарм» сменился генеральный директор. Вместо Тимура Цхонии на этот пост назначена Татьяна Рожкова, занимающая пост директора по продажам группы компаний.
Фото: ГК «Эркафарм»

В четырех юрлицах сети «Эркафарм» сменился генеральный директор, рассказала «ФВ» генеральный директор УК «Эркафарм» Оксана Щеглова.

Речь идет о: АО «Эркафарм», ООО «Аптечная сеть Самсон-Фарма», ООО «Планета ТМ», ООО «Вера на Веерной». Назначение Татьяны Рожковой генеральным директором с 28 августа 2026 года в юрлицах подтверждается изменениями, внесенными в ЕГРЮЛ. Ранее эту должность занимал Тимур Цхония.

«Других изменений в группе компаний нет», — отметила Оксана Щеглова. 

В начале года в сети «Эркафарм» произошла смена менеджмента: компанию покинули генеральный директор Анастасия Карпова и коммерческий директор Армине Даниелян. Управлением сетью стала заниматься команда топ-менеджеров «Катрена»: генеральным директором с 27 января была назначена председатель совета директоров сети «Эркафарм» Оксана Щеглова, коммерческим директором — нынешний коммерческий директор сети «Мелодия здоровья» Майя Чистякова.

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